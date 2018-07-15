Блинчики с семгой

Блинчики с семгой и сырно-сметанным соусом — отличное блюдо для вкусного ужина, праздничного обеда или «перекуса» на работе.

Ингредиенты

Яйца 5 шт мука 200 г минеральная вода 100 мл молоко 200 мл растительное масло 2 ст. л.

укроп по вкусу

слабосоленая семга 300-400 г сметана 200 мл сыр 100 г петрушка по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Яйца, муку, воду, молоко и растительное масло взбейте венчиком или миксером до однородности. Добавьте измельченный укроп и перемешайте.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте немного масла в сковороде и жарьте блинчики с двух сторон до золотистого цвета.

Тем временем рыбу нарежьте тонкими кусочками. Сыр натрите на мелкой терке. Смешайте его со сметаной. Добавьте соль, перец и измельченную петрушку, хорошо перемешайте.

Выкладывайте на блинчики сметано-сырную смесь, сверху выкладывайте несколько кусочков рыбы и сворачивайте блинчики рулетами. Готовые блинчики выложите на тарелку, накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на 2 часа. Затем разрежьте пополам и подавайте.