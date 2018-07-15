Тосты с креветками

Тосты из свежего багета с салатом из креветок скрасят ваше утро.

Ингредиенты

Креветки 600 г майонез 120 мл сухой укроп 2 ч. л.

сухой чеснок 1,5 ч. л.

сухой лук 1,5 ч. л.

лимон (сок) 0,5 шт багет 1 шт Способ приготовления

Багет нарежьте и поджарьте в тостере, на сковороде или в духовке.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Креветки отварите и очистите. Добавьте майонез и специи, хорошо перемешайте. Поместите в холодильник минимум на час.

Выложите креветки на ломтики багета, посыпьте зеленью и подавайте.