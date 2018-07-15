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Тосты с креветками
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Тосты с креветками 

Карельские вести 1 час назад
Тосты из свежего багета с салатом из креветок скрасят ваше утро.
Ингредиенты
Креветки 600 г  майонез 120 мл  сухой укроп 2 ч. л.
сухой чеснок 1,5 ч. л.
сухой лук 1,5 ч. л.
лимон (сок) 0,5 шт  багет 1 шт  Способ приготовления
Багет нарежьте и поджарьте в тостере, на сковороде или в духовке.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Креветки отварите и очистите. Добавьте майонез и специи, хорошо перемешайте. Поместите в холодильник минимум на час.
Выложите креветки на ломтики багета, посыпьте зеленью и подавайте.
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