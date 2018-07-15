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Названы самые опасные летние продукты
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Названы самые опасные летние продукты 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты рекомендуют тщательно выбирать овощи и фрукты и не приобретать продукты в неустановленных местах торговли.
Медики подготовили памятку жителям Ростовской области о том, какие овощи фрукты следует выбирать летом.
В список опасных для здоровья попали скоропортящиеся овощи и фрукты, в частности, врачи не рекомендуют покупать про запас ягоды, персики, абрикосы, арбузы, виноград, сливы, груши и инжир. Перечисленные выше фрукты рекомендуется брать ровно столько, сколько можно съесть.
Обращение специалистов опубликовано на сайте Роспотребнадзора по региону, пишет «Российская газета».
Также врачи советуют обходить стороной плоды и ягоды, которые продаются на обочинах дорог, во дворах домов и других неустановленных местах торговли, поскольку у продавцов зачастую отсутствуют документы, подтверждающие качество продуктов и их безопасность.
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