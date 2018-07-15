Рецепт борщевой заправки на зиму

Хозяйки часто радуют своих домашних наваристым и вкусным борщом, но на приготовление заправки для этого первого блюда приходится тратить много времени. Чтобы сократить время приготовления борща, можно приготовить борщевую заправку на зиму, обычно она готовится со свеклой и морковью, также в состав может входить лук и томаты.

Заправка для борща с уксусом

Благодаря уксусу в составе, такая борщевая заправка на зиму будет храниться долгое время. Готовится заготовка со свеклой и с морковью, дополнительно в составе присутствует болгарский перец и репчатый лук.

Требуемые ингредиенты:

томаты спелые — 1 кг;

уксус 9% — 3 ложки;

растительное масло — 250 мл;

свекла крупная — 1 кг;

салатный перец — 3 шт. ;

сахарный песок — 12 стакана;

морковь — 5 шт;

соль — 2 ложки;

лук репчатый — 4-5 шт..

yandex_ad_1 Этапы приготовления заправки:

Чтобы приготовить заготовку, следует промыть и очистить свеклу с морковью, после чего эти овощи измельчают с помощью терки. После чего средним кубиком нарезают очищенный салатный перец и репчатый лук. Томаты измельчают с помощью мясорубки.

В чашу со свеклой сливают уксусную кислоту. В большой сковороде прогревают масло и выкладывают в него лук, жарят его до легкого золотистого цвета.

Добавляют к луку морковь и тушат составляющие пять минут, сразу же перекладывают к овощам свеклу и перемешивают. Оставляют тушить на пять минут.

Спустя отведенное время, в заготовку отправляют готовое томатное пюре, измельченный салатный перец и половину стакана сахара. Все компоненты перемешивают и оставляют под закрытой крышкой на двенадцать минут.

Готовая заправка перекладывается в чистые банки и плотно закрывается крышками, после чего утепляется на двое суток.

Заправка для борща без уксуса и лука

Уксусная кислота придает особую кислинку заправке для борща на зиму, но чтобы вкус заготовки со свеклой и морковью получился более нежным, можно исключить уксус из рецепта.

yandex_ad_2 Необходимые продукты:

сахарный песок — 1 ложка;

томаты свежие — 1,5 кг;

свекла крупная — 2 кг;

соль — 4 ложки;

морковь свежая — 1 кг;

масло растительное — 250 мл;

гвоздика — 3 штуки;

сладкий перец — 1 кг;

молотый перец — по вкусу;

лавровый лист — 3 штуки.

Этапы приготовления заправки:

Сначала следует подготовить томаты, их нарезают кусочками и отправляют в соковыжималку.

Готовый сок переливают в кастрюлю и оставляют на двадцать минут, чтобы он покипятился.

После добавляют в него все требуемые по рецептуре специи, всыпают сахарный песок и соль.

Сладкий перец подготавливают и измельчают блендером, можно измельчить его мясорубкой.

Отправляют перец в томатный сок и варят около шести минут.

Пока перец и томаты варятся, следует заняться морковью и свеклой, эти продукты измельчают, после чего обжаривают до мягкости в растительном масле.

Отправляют овощную массу в томатный сок и варят до того момента, пока заправка не приобретет необходимую консистенцию.

Заправка для борща с чесноком и красным перцем

Эта борщевая заправка готовится со свеклой и с морковью, она получается достаточно острой, так как в состав входит красный перец и чеснок. Если на зиму хочется сделать менее острую заготовку, можно исключить из рецепта красный перец, а использовать только чеснок для аромата.

Требуемые продукты:

репчатый лук — 4 штуки;

сахарный песок — 1 ложка;

морковь крупная — 4 штуки;

свекла крупная — 3 штуки;

перец сладкий — 2 штуки;

масло подсолнечное — 100 мл;

соль — 1 ложка;

уксусная эссенция — 5 мл;

чеснок острый — 2 зубчика;

молотый перец красный — по вкусу;

паста томатная — 2 ложки.

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Этапы приготовления заготовки:

Сначала хозяйка должна подготовить все требуемые продукты, а также банки небольшого объема и большую кастрюлю.

Свекла и морковь очищается, также следует поступить с чесноком и репчатый луком. У сладкого перца удаляют семена.

С помощью крупной терки измельчают сначала морковь, а затем свежую свеклу.

Очищенный лук нарезают мелким или средним кубиком, для любителей этого овоща, можно использовать крупную нарезку.

Перец крошат на мелкие кусочки или нарезают соломкой.

В одну кастрюлю складывают все подготовленные овощи, добавляют к ним молотый красный перец, чтобы сделать заготовку острой. Последним этапом вводят соль и ложку сахарного песка. Все компоненты перемешивают.

Теперь можно добавить в заправку растительное масло и две ложки томатной пасты. Повторно перемешивают продукты.

Борщевая заправка со свеклой и морковью на зиму отправляется на огонь, кастрюля накрывается крышкой и заготовка варится около пятидесяти минут. Каждые десять минут составляющие перемешивают.

Тем временем подготавливают чеснок, его измельчают с помощью мелкой терки или используют пресс.

За пять минут до готовности, в заправку добавляют уксусную эссенцию и подготовленный чеснок. Оставляют массу кипеть еще на двадцать минут.

Готовую заправку перекладывают в банки, после чего закрывают плотно емкости крышками и утепляют на двое суток.

Заготовка для борща с капустой

Отличный вариант заправки, так как в ее состав входят все компоненты, которые необходимы для приготовления борща. Обычно в заготовки добавляют лук, морковь и свеклу, в этом же рецепте дополнительно будет использоваться капуста.

Требуемые продукты:

капуста — 2 кг;

масло растительное — 200 мл;

лук репчатый — 7шт. ;

морковь — 1 кг;

перец горошком — 5 шт. ;

свекла свежая — 3 шт. ;

лавровый лист — 2 шт. ;

уксус 9% — 1/2 стакана;

соль — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Все овощи предварительно подготавливают, после чего следует измельчить морковь и свеклу с помощью крупной терки.

Лук нарезают полукольцами средней толщины. Капуста шинкуется достаточно тонко с помощью острого ножа.

В большую кастрюлю выкладывают все составляющие, наливают туда растительное масло и тушат компоненты десять минут.

Далее в заготовку добавляют остальные компоненты и оставляют тушиться заправку еще на сорок минут под крышкой.

В конце приготовления можно добавить рубленую зелень. Готовые овощи перекладывают в банки и утепляют на трое суток.