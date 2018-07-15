Рецепт борщевой заправки на зиму 

Хозяйки часто радуют своих домашних наваристым и вкусным борщом, но на приготовление заправки для этого первого блюда приходится тратить много времени. Чтобы сократить время приготовления борща, можно приготовить борщевую заправку на зиму, обычно она готовится со свеклой и морковью, также в состав может входить лук и томаты.
Заправка для борща с уксусом
Благодаря уксусу в составе, такая борщевая заправка на зиму будет храниться долгое время. Готовится заготовка со свеклой и с морковью, дополнительно в составе присутствует болгарский перец и репчатый лук.
Требуемые ингредиенты:
томаты спелые — 1 кг;
уксус 9% — 3 ложки;
растительное масло — 250 мл;
свекла крупная — 1 кг;
салатный перец — 3 шт. ;
сахарный песок — 12 стакана;
морковь — 5 шт;
соль — 2 ложки;
лук репчатый — 4-5 шт..
yandex_ad_1 Этапы приготовления заправки:
Чтобы приготовить заготовку, следует промыть и очистить свеклу с морковью, после чего эти овощи измельчают с помощью терки. После чего средним кубиком нарезают очищенный салатный перец и репчатый лук. Томаты измельчают с помощью мясорубки.
В чашу со свеклой сливают уксусную кислоту. В большой сковороде прогревают масло и выкладывают в него лук, жарят его до легкого золотистого цвета.
Добавляют к луку морковь и тушат составляющие пять минут, сразу же перекладывают к овощам свеклу и перемешивают. Оставляют тушить на пять минут.
Спустя отведенное время, в заготовку отправляют готовое томатное пюре, измельченный салатный перец и половину стакана сахара. Все компоненты перемешивают и оставляют под закрытой крышкой на двенадцать минут.
Готовая заправка перекладывается в чистые банки и плотно закрывается крышками, после чего утепляется на двое суток.
Заправка для борща без уксуса и лука
Уксусная кислота придает особую кислинку заправке для борща на зиму, но чтобы вкус заготовки со свеклой и морковью получился более нежным, можно исключить уксус из рецепта.
yandex_ad_2 Необходимые продукты:
сахарный песок — 1 ложка;
томаты свежие — 1,5 кг;
свекла крупная — 2 кг;
соль — 4 ложки;
морковь свежая — 1 кг;
масло растительное — 250 мл;
гвоздика — 3 штуки;
сладкий перец — 1 кг;
молотый перец — по вкусу;
лавровый лист — 3 штуки.
Этапы приготовления заправки:
Сначала следует подготовить томаты, их нарезают кусочками и отправляют в соковыжималку.
Готовый сок переливают в кастрюлю и оставляют на двадцать минут, чтобы он покипятился.
После добавляют в него все требуемые по рецептуре специи, всыпают сахарный песок и соль.
Сладкий перец подготавливают и измельчают блендером, можно измельчить его мясорубкой.
Отправляют перец в томатный сок и варят около шести минут.
Пока перец и томаты варятся, следует заняться морковью и свеклой, эти продукты измельчают, после чего обжаривают до мягкости в растительном масле.
Отправляют овощную массу в томатный сок и варят до того момента, пока заправка не приобретет необходимую консистенцию.
Заправка для борща с чесноком и красным перцем
Эта борщевая заправка готовится со свеклой и с морковью, она получается достаточно острой, так как в состав входит красный перец и чеснок. Если на зиму хочется сделать менее острую заготовку, можно исключить из рецепта красный перец, а использовать только чеснок для аромата.
Требуемые продукты:
репчатый лук — 4 штуки;
сахарный песок — 1 ложка;
морковь крупная — 4 штуки;
свекла крупная — 3 штуки;
перец сладкий — 2 штуки;
масло подсолнечное — 100 мл;
соль — 1 ложка;
уксусная эссенция — 5 мл;
чеснок острый — 2 зубчика;
молотый перец красный — по вкусу;
паста томатная — 2 ложки.
include_poll1992
Этапы приготовления заготовки:
Сначала хозяйка должна подготовить все требуемые продукты, а также банки небольшого объема и большую кастрюлю.
Свекла и морковь очищается, также следует поступить с чесноком и репчатый луком. У сладкого перца удаляют семена.
С помощью крупной терки измельчают сначала морковь, а затем свежую свеклу.
Очищенный лук нарезают мелким или средним кубиком, для любителей этого овоща, можно использовать крупную нарезку.
Перец крошат на мелкие кусочки или нарезают соломкой.
В одну кастрюлю складывают все подготовленные овощи, добавляют к ним молотый красный перец, чтобы сделать заготовку острой. Последним этапом вводят соль и ложку сахарного песка. Все компоненты перемешивают.
Теперь можно добавить в заправку растительное масло и две ложки томатной пасты. Повторно перемешивают продукты.
Борщевая заправка со свеклой и морковью на зиму отправляется на огонь, кастрюля накрывается крышкой и заготовка варится около пятидесяти минут. Каждые десять минут составляющие перемешивают.
Тем временем подготавливают чеснок, его измельчают с помощью мелкой терки или используют пресс.
За пять минут до готовности, в заправку добавляют уксусную эссенцию и подготовленный чеснок. Оставляют массу кипеть еще на двадцать минут.
Готовую заправку перекладывают в банки, после чего закрывают плотно емкости крышками и утепляют на двое суток.
Заготовка для борща с капустой
Отличный вариант заправки, так как в ее состав входят все компоненты, которые необходимы для приготовления борща. Обычно в заготовки добавляют лук, морковь и свеклу, в этом же рецепте дополнительно будет использоваться капуста.
Требуемые продукты:
капуста — 2 кг;
масло растительное — 200 мл;
лук репчатый — 7шт. ;
морковь — 1 кг;
перец горошком — 5 шт. ;
свекла свежая — 3 шт. ;
лавровый лист — 2 шт. ;
уксус 9% — 1/2 стакана;
соль — 2 ложки.
Этапы приготовления:
Все овощи предварительно подготавливают, после чего следует измельчить морковь и свеклу с помощью крупной терки.
Лук нарезают полукольцами средней толщины. Капуста шинкуется достаточно тонко с помощью острого ножа.
В большую кастрюлю выкладывают все составляющие, наливают туда растительное масло и тушат компоненты десять минут.
Далее в заготовку добавляют остальные компоненты и оставляют тушиться заправку еще на сорок минут под крышкой.
В конце приготовления можно добавить рубленую зелень. Готовые овощи перекладывают в банки и утепляют на трое суток.