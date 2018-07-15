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У гордой матери полностью закончилась еда для ее ребенка. Что произошло дальше — это бесценно!
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У гордой матери полностью закончилась еда для ее ребенка. Что произошло дальше — это бесценно! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В жизни моей семьи был очень тяжелый период, когда у нас не было еды. Не то чтобы мы голодали, но медленно, в течении месяца у нас заканчивалось все — молоко, чай, кофе, хлеб, масло, сыр, макароны, рис…пока буквально ничего не осталось. Моя мама была безработной, а потом нашла работу, но это был тот период, когда она ждала свою первую зарплату. Она была слишком горда, чтобы брать талоны на еду, а почти все друзья и родственники тоже были на мели.
Эту ночь я умирала с голоду. Я порылась в морозилке и нашла замороженную булочку для хот-дога. Я взяла ее и нашла несколько капустинок квашеной капусты в пустой банке. Я положила их на булочку и поставила в духовку, чтобы она нагрелась, и сидела там слушая как урчит мой желудок (это было ужасно!). Ой, я забыла, я также сделала » суп » из кетчупа, горячей воды и перца в ту ночь.
Утром в дверь позвонили, и это была подруга моей мамы. Она принесла нам огромную кучу продуктов! Все, в чем мы нуждались, и даже торт из мороженного.
Я просто помню, как ела тост с маслом и сыром, запивая это чаем и думала, что это была самая вкусная еда в моей жизни. Я была в состоянии вернуть этот долг много лет спустя, когда я пошла к своей подруге (матери-одиночке) и обнаружила, что у нее с ее 4-летним сыном, абсолютно не было еды (моя подруга была очень гордая и скрывала этот факт). Когда она пошла в туалет, я заглянула в ее холодильник и шкафы, и они были пустые. Я пошла домой и позвала всех в нашем комплексе (мы жили в кооперативе). Я рассказала им ситуацию моей подруги и все мамочки объединились и заполнили едой шкафы и холодильник моей подруги. Это было так здорово! Ей было стыдно, но я рассказала ей мою историю, когда я была маленькой и она приняла мою помощь, искренне поблагодарив.
Карельские вести: последние новости
Крокеты из креветок и картофеля Эта женщина сказала маме, что ей очень сложно в жизни и она устала. Мамин совет — просто гениален! Женщина сжигает ужин для всей семьи. Но реакция ее мужа – бесценна!
Женский форум
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