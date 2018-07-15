Эта женщина сказала маме, что ей очень сложно в жизни и она устала. Мамин совет — просто гениален!

Молодая женщина пошла к матери и рассказала ей о своей жизни и о том, как ей было так тяжело.

Она не знала, как жить дальше и хотела сдаться. Она устала постоянно бороться. Казалось, одна проблема решена, как сразу же возникала новая.

Мама отвела ее на кухню. Она наполнила три кастрюли водой и поставила каждую на большой огонь.

Вскоре кастрюли закипели. В первую она поместила морковь, во вторую — яйца, а в последнюю — молотые кофейные зерна. Она позволила им лежать и кипеть, не говоря ни слова.

Примерно через двадцать минут, она выключила горелки. Она выловила морковь и положила в миску. Она вытащила яйца и положила их в миску. Затем она налила кофе в миску. Обращаясь к дочери, она спросила: «Скажи мне, что ты видишь.»

«Морковь, яйца и кофе», — ответила она.

Мама поднесла ее поближе и попросила потрогать морковку. Она отметила, что морковь мягкая. Тогда мать попросила дочь взять яйцо и разбить его. Сняв скорлупу, она заметила сваренное вкрутую яйцо.

Наконец, мать попросила дочь выпить кофе. Дочь улыбнулась, попробовав его богатство и вкусив аромат. Затем дочь спросила: «Что это значит, мама?»

Ее мать объяснила, что каждый из этих объектов столкнулся с той же бедой — кипящей водой. Каждый реагировал по-разному.

Морковка была крепкой, твердой и безжалостной. Однако, после того, как сварилась в кипятке, она размягчаилась и стала слабой.

Яйцо было хрупким. Его тонкая внешняя оболочка защищала его жидкую внутреннюю часть, но после нахождения в кипящей воде, его внутренняя часть затвердела.

Однако молотые кофейные зерна были уникальными. После того, как они были в кипящей воде, они изменили воду.

«Что из этого всего ты?» — спросила она свою дочь.

«Когда несчастье постучит в вашу дверь, как ты реагируешь? Ты морковь, яйцо или кофейное зерно?»

Подумайте об этом: кто я?

Разве я морковь, которая кажется сильной, но с болью и невзгодами я увядаю и становлюсь мягкой и теряю силу?

Я — яйцо, которое начинается с податливого сердца, но изменяется с температурой?

Был ли у меня изменчивый дух, но после смерти, расставания, финансовых трудностей или какого-то другого испытания я стала твердой и жесткой? Выглядит ли моя оболочка так же, но внутри я горький и жесткий с жестким духом и закаленным сердцем?

Или мне нравится кофейное зерно? Кофе на самом деле меняет горячую воду, то обстоятельство, которое приносит боль. Когда он взаимодействует с горячей водой, то выпускает благоухание и вкус. Если ты похож на кофе, когда дела идут хуже всего, вы становитесь еще лучше и меняете ситуацию вокруг вас.