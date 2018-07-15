Чем обрабатывать кусты смородины от тли

Смородина считается продуктом здорового и рационального питания. За счет большого количества полезных веществ, она укрепляет защитные механизмы иммунной системы, защищает от развития сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, появления патологий печени, почек и дыхательной системы. Поэтому полезная ягода обязательно должна занять достойное место на вашем садовом участке.

Смородина позаботится о вашем здоровье, если вы обеспечите ей правильный и тщательный уход. Особенно важен он во время нашествия вредителей. Самым частым врагом смородины является тля. Чтобы сохранить все ее полезные свойства важно знать, чем можно обработать кустарник во время плодоношения.

Как распознать тлю Кусты смородины чаще всего страдают от двух видов тли:

листовая галловая тля поражает белую и красную смородину. Многочисленные семейства «обживаются» на внутренней стороне листовых пластин. На внешней стороне листьев появляются вздутия насыщенного красного или желтого оттенка;

побеговая тля поселяется на черной смородине. В результате ее жизнедеятельности молодые листочки скручиваются в трубочки, затем, засыхают. Побеги практически не растут, деформируются, листья на верхушках сбиваются в комки.

yandex_ad_1 Любой вид тли также распространяет вирусные заболевания. Выпивая сок из смородины, вредители не только лишают ее питательных веществ, но и ослабляют естественную сопротивляемость инфекциям. Через некоторое время кустарник может погибнуть.

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Народные методы уничтожения тли Для уничтожения тли на смородине разработано огромное количество инсектицидов. Однако применять их во время плодоношения крайне неразумно.

Поэтому к вопросу, чем обработать кустарники, следует подходить с точки зрения безопасности. Запомните, что вам придется использовать менее действенные, но совершенно безвредные для здоровья народные средства:

Мыльный раствор. Натрите на терку хозяйственное мыло, отделите 5 столовых ложек, разведите 1 литром воды. Опрыскайте кустарник. Использовать ароматное туалетное жидкое мыло не рекомендуется, так как душистый запах может привлечь других вредителей.

Раствор из древесной золы. В 10 литров жидкости всыпьте 400 грамм древесной золы, после закипания потомите на медленном огне 2 часа. После остывания можно использовать по назначению.

Настой из древесной золы. Соедините по 100 грамм натертого хозяйственного мыла и золы. Высыпьте смесь в 10-литровую емкость. Через 48 часов средство готово.

Табачный настой. 500 грамм табачной пыли или махорки залить 10 литрами воды, дать настояться 48-72 часа. По истечении указанного времени процедите раствор, всыпьте 100 грамм измельченного на терке хозяйственного мыла. Кустарники лучше всего опрыскивать вечером.

Настой из листьев табака. Высушите 400 грамм табачных листьев, разотрите в порошок. Залейте 10 литрами воды и оставьте на 48 часов. Процедите, разбавьте водой в пропорции 1:2, добавьте 40 грамм мыла.

Бархатцы. Это средство эффективно для борьбы с галловой тлей. Соберите половину ведра бархатцев, мелко нарежьте, залейте 10 литрами жидкости. Через 72 часа отфильтруйте осадок, всыпьте 50 грамм натертого хозяйственного мыла, тщательно перемешайте.

Отвар стеблей и листьев помидор. Возьмите 4 килограмма свежего и 2 килограмма высушенного сырья, залейте 10 литрами воды. Доведите до кипения, уменьшите огонь и проварите 30 минут. После остывания процедите, добавьте 50 грамм измельченного мыла. Перед применением средство нужно разбавить водой в пропорции 1:5.

Картофельный настой. 3-литровую емкость до половины заполните листьями и стеблями картофеля, залейте кипяток, наполнив, весь объем посуды. Через 24 часа добавьте 15 грамм хозяйственного мыла и опрыскайте листья.

Аптечная ромашка — еще одно средство, чем можно обработать смородину от тли во время плодоношения. 1 килограмм сырья залейте 10 литрами кипятка, оставьте на 12 часов. По истечении указанного времени отфильтруйте осадок, разбавьте водой в соотношении 1:3, всыпьте 40 грамм хозяйственного мыла.

Красный жгучий перец. Измельчите 1 килограмм красного стручкового перца, залейте 10 литрами жидкости. Доведите до кипения, уменьшите огонь и потомите 60 минут. После остывания уберите на 48 часов в теплое помещение. Перед использованием средство нужно процедить. Для приготовления рабочего раствора разведите 250 миллилитров настоя в 10 литрах воды.

Луковая шелуха. 200 грамм сырья залейте теплой водой (10 литров). Через 5 суток отфильтруйте осадок, и обработайте кустарники.

Луковое перо. Измельчите 1 килограмм перьев лука, добавьте ведро воды. Через 6 часов процедите осадок и обработайте смородину.

Чеснок. Мелко нарубите 0,5 килограмма чеснока, залейте 5 литрами воды. По истечении 24 часов процедите, и используйте по назначению.

Настой чистотела. 2 килограмма свежескошенной травы чистотела залейте 5 литрами воды. Через сутки процедите. Во время применения настоя не забывайте пользоваться респиратором и перчатками. Помните о том, что сок растения ядовит.

Уксус. В 1 литре воды разведите 15 миллилитров уксуса. Кустарники нужно опрыскивать раствором 3 раза в неделю. Как правило, уже после 2 обработок удается полностью избавиться от тли.

Кальцинированная сода. 20 грамм средства залейте литром жидкости. Раствор эффективен не только от вредителей, но и от грибковых болезней.

Пищевая сода. 75 грамм продукта растворите в 10 литрах воды.

Нашатырный спирт. В 2,5 литра воды добавьте 10 миллилитров нашатыря и опрыскайте кусты из пульверизатора.

Крапива. Соберите 2 килограмма свежих листьев растения, залейте ведром жидкости. Через 24 часа настой готов к применению.

Одуванчик. Соберите 600 грамм цветков вместе с корнями, добавьте 10 литров воды. По истечении 3 часов состав можно использовать.

yandex_ad_2 Запомните, что любые народные средства борьбы с вредителями хороши лишь при регулярном использовании. Процедуру обработки особенно рекомендуется повторять после дождя.

Меры профилактики

Чтобы даже не задаваться вопросом, чем можно обработать смородину от тли во время плодоношения, советуем вам изучить меры профилактики от появления вредителей:

осенью и летом проводите санитарную обрезку кустов. Слабые и пораженные побеги необходимо сжигать;

избавьтесь от муравьев на своем участке. Они надежно защищают тлю и разносят ее не только по всей смородине, но и по другим растениям. Вы можете обмотать ствол нижних веток двусторонним скотчем и ошпарить муравейники кипятком;

перед распусканием почек окурите сад табаком, грибом или резиной. Процедуру проводите вечером, в безветренную погоду, на протяжении 3 часов. Не забывайте, что едкий дым опасен для человеческого здоровья, поэтому старайтесь его не вдыхать и держитесь на приличном расстоянии;

тля не любит резкие ароматы. Если по соседству с кустарником вы высадите календулу, лаванду, кориандр, чеснок, перечную мяту или шалфей, вредители вряд ли изъявят желание поселиться на вашем участке;

в сухую, безветренную погоду припудривайте кусты просеянной древесной золой.

Теперь вы знаете, чем можно обработать смородину от тли во время плодоношения. Если же вредителей не слишком много, стоит испробовать механические способы борьбы. Своевременно обрезайте и уничтожайте