Продукт недели: кефир

Кефир или любят или нет, пьют с пребиотиками и пребиотиками или совершенно обычный. На нем делают окрошку. а кто-то сидит на кефирной диете. В любом слчае большинство любителей кисломолочной продукции считают его очень полезным. Так ли это? Узнаем.

5 интересных фактов

Знаетете ли вы, что впервые кефир начали делать на Кавказе. С этим связывают красивую легенду, в которой говорится, что пророк Мухаммед подарил горцам несколько горошин, из которых те впервые приготовили вкусный и лечебный напиток.

Кефир позволяет восстановить природный баланс в организме, что возможно благодаря микроэлементам — фтору, меди, йоду, и витаминам, стимулирующим выработку энергии. Под воздействием полезных микроэлементов восстанавливается нервная система, кожа и нормализуются обменные процессы.

Люди, в рационе которых преобладают мясные продукты, имеют повышенную кислотность в кишечнике, что повышает риск его заселения болезнетворными микроорганизмами, ухудшая состояние здоровья должны регулярно пить кефир, который помогает решить данную проблему.

Напиток — отлично помогает успокоить нервную систему, поэтому полезно выпивать на ночь немного кефира, чтобы решить проблему бессонницы. Такое воздействие достигается благодаря триптофану — ароматической аминокислоте.

А вот не стоит пить кефир: при повышенной кислотности желудка, а так же при индивидуальная непереносимость лактозы и наличие эпилепсии.

Окрошка на кефире

Вам понадобится:

(4-5 порций):

Редис 100 г Огурец 400 г Отварная говядина 100 г Отварной говяжий язык 100 г Яйцо 2 шт Картофель 300 г Для заправки:

Кефир\Сыворотка коровья 1,5 л Горчица 60 г Соль по вкусу

Приготовления:

Картофель посолить, поперчить и запечь в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца сварить вкрутую. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарезать средним кубиком. Нарезанные овощи и мясо разложить по тарелкам, залить их сывороткой, добавить горчицу и соль. Отдельно подать печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.

Фото: Shutterstock, архив ресторана