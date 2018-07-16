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Продукт недели: кефир
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Продукт недели: кефир 

Passion.ru 41 минуту назад
Фото: Passion.ru
Кефир или любят или нет, пьют с пребиотиками и пребиотиками или совершенно обычный. На нем делают окрошку. а кто-то сидит на кефирной диете. В любом слчае большинство любителей кисломолочной продукции считают его очень полезным. Так ли это? Узнаем.
5 интересных фактов
Знаетете ли вы, что впервые кефир начали делать на Кавказе. С этим связывают красивую легенду, в которой говорится, что пророк Мухаммед подарил горцам несколько горошин, из которых те впервые приготовили вкусный и лечебный напиток.
Кефир позволяет восстановить природный баланс в организме, что возможно благодаря микроэлементам — фтору, меди, йоду, и витаминам, стимулирующим выработку энергии. Под воздействием полезных микроэлементов восстанавливается нервная система, кожа и нормализуются обменные процессы.
Люди, в рационе которых преобладают мясные продукты, имеют повышенную кислотность в кишечнике, что повышает риск его заселения болезнетворными микроорганизмами, ухудшая состояние здоровья должны регулярно пить кефир, который помогает решить данную проблему.
Напиток — отлично помогает успокоить нервную систему, поэтому полезно выпивать на ночь немного кефира, чтобы решить проблему бессонницы. Такое воздействие достигается благодаря триптофану — ароматической аминокислоте.
А вот не стоит пить кефир: при повышенной кислотности желудка, а так же при индивидуальная непереносимость лактозы и наличие эпилепсии.
Окрошка на кефире
Ресторан «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова
Вам понадобится:
(4-5 порций):
Редис 100 г  Огурец 400 г  Отварная говядина 100 г  Отварной говяжий язык 100 г  Яйцо 2 шт  Картофель 300 г  Для заправки:
Кефир\Сыворотка коровья 1,5 л  Горчица 60 г  Соль по вкусу
Приготовления:
Картофель посолить, поперчить и запечь в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца сварить вкрутую. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарезать средним кубиком. Нарезанные овощи и мясо разложить по тарелкам, залить их сывороткой, добавить горчицу и соль. Отдельно подать печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.
Фото: Shutterstock, архив ресторана
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