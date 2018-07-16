Фотографии космоса, на которых на самом деле изображена еда

Эти фотографии легко могли бы быть снимками далеких планет и бескрайнего пространства, газовых облаков и космической пыли. Но это не то, что вы думаете. Это все — еда, разложенная на стекле обыкновенного сканера.

Навид Барати, фотограф-фрилансер, создает эти удивительные космические истории, раскладывая специи, продукты и посуду на сканере Epson V37. По словам Барати, черный фон достигается благодаря возможности убрать крышку устройства. Для своей новой фотосессии он даже выдумал историю исследовательской миссии, которая посещает каждую из заснятых сцен.

Источник: Business Insider

Для этой планеты, похожей на Землю, Барати использовал стакан воды, смешанной с соевым соусом, виски, кокосовым молоком и пищевым красителем. Фон сделан из соли, муки, карри и корицы.

Фотограф не придерживается одних лишь съедобных продуктов в своем творчестве. Эта далекая галактика создана из соли, муки, куркумы, сахара, корицы и… шерсти кота фотографа.

Этот явно обитаемый мир сделан из стакана апельсинового сока, томатного соуса, васаби и молока. Туманность на заднем плане — это кофе, сливки, вода и пищевой краситель. И, раз уже здесь использованы продукты для завтрака, луна сделана из блинчика.

С помощью одних только порошков Барати может создавать удивительные по красоте туманности…

…скопления звезд…

…и галактики.

Чтобы придать жидкостям форму планет, Барати наливает их в лабораторные стаканы.

Для более мелких космических тел он использует стакан для виски.

Эта галактика создана из сыра, тмина, порошка карри, муки, соли, корицы, маковых семян и куркумы.

Для получения таких газовых скоплений фотограф использует сливочное масло.

Полюсы этого двойника Марса сделаны из сливок, добавленных в стакан с томатным соком, водой, соевым соусом и пищевым красителем. Усыпанный звездами фон — это мука и сода.

Пожалуй, самые удивительные детали сканерного искусства Барати — это газообразные завихрения, которые он делает из кофе, сливок, соевого соуса, воды, пищевого красителя, муки и соли.

Этот потрясающий снимок солнечного затмения фотограф сделал всего из трех ингредиентов: порошкового сыра, куркумы и соды.

Этот астероид — на самом деле картошка. Остальная часть астероидного пояса сделана из крошеного печенья, кофе и молотых зерен перца.

Самый детальный снимок может быть довольно вкусным (только если вы не против тмина). Планета и луна сделаны из блинчиков, туманность на фоне — это оливковое масло, корица, тмин, соль и вода.

И пусть это всего лишь еда на стекле сканера, все равно творения Барати очень похожи на то, что мы видим по ночам на небе.

В конечном итоге это просто сочетания света, газа и минералов, образы которых светят нам сквозь пустоту космоса.