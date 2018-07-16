Баклажаны как грибы на зиму

Консервирование баклажанов — самый распространенный вид заготовки на зиму. Популярным он стал благодаря довольно простым рецептам и отличным вкусовым качествам. Узнаем, как приготовить вкусные баклажаны «пальчики оближешь», а рекомендации с пошаговыми фото помогут молодым хозяйкам справиться с заготовками.

Баклажаны как грибы мультиварке

Тушеные овощи хорошо усваиваются в организме, а при тепловой обработке с использованием мультиварки у баклажанов, закрытых на зиму остается огромное количество питательных веществ и полезных микроэлементов. Рассмотрим еще один рецепт с пошаговыми фото, где овощи по вкусу напоминают грибы.

Ингредиенты:

баклажаны — 10 шт. ;

перец — 8 горошин;

подсолнечное масло — 1 стакан;

чеснок — 1 головка;

уксус;

семена укропа — 2 ст. л. ;

соль.

yandex_ad_1 Процесс приготовления:

Овощи необходимо вымыть и удалить все хвостики. Чистые баклажаны порезать кубиком. В мультиварку вливаем стакан подсолнечного масла, устанавливаем режим жарки и ждем, когда масло разогреется.

Порезанные баклажаны отправляем в мультиварку и устанавливаем режим «Тушение» на 30 минут.

Банки обязательно нужно простерилизовать. Сделать это можно тремя способами: в микроволновке, с помощью спирта, кипяченой водой. Чеснок очищаем и мелко режем, затем добавляем к баклажанам. Если чеснок перед нарезкой раздавить ножом, то блюдо получится намного ароматнее.

Добавляем укроп, перец, соль и тушим еще около пяти минут. Готовое блюдо выкладываем в банки.

Перед тем, как закрыть заготовку, на крышку нужно налить немного уксусной эссенции — для пол-литровой банки хватит 1/3 ч. л.

Закрутить банки, поставить их вверх дном и укрыть теплым одеялом.

Спустя 24 часа банки нужно перевернуть и снова укрыть. Еще через сутки баклажаны спускают в подвал.

Баклажаны с чесноком без стерилизации

Любая обработка овощей при высоких температурах снижает в них содержание полезных веществ и витаминов.

Одним из вариантов сохранения максимального количества минералов является рецепт со щадящим методом заготовки баклажанов на зиму.

Ингредиенты:

баклажаны — 5 кг;

листик лавра — 3 шт. ;

перец горошком — 10 шт. ;

поваренная соль (без йода) — 3 ст. л. ;

вода — 5 л;

уксус 9% — 1 стакан.

Процесс приготовления:

Синенькие необходимо вымыть, удалить хвостики, срезать кожицу и порезать кубиком. Для того, чтобы баклажаны не горчили, засыпаем их солью на 2 часа.

Спустя указанное время сок, который выделился из нарезанных овощей необходимо слить, а кубики баклажанов переложить в кастрюлю с водой и поставить на огонь.

Когда вода закипит, нужно обязательно снять пену, а затем влить уксус. Варить баклажаны следует максимум пять минут, чтобы овощи сохранили свою форму.

В простерилизованные банки закладываем лавровый лист, горошины перца и кубики баклажанов, после чего вливаем рассол, в котором они варились.

Банки закатываем, ставим вверх дном и накрываем одеялом. После остывания банки переворачиваем.

Через двое суток баклажаны «как грибочки» спускаем в погреб.

yandex_ad_2 Салат-закуска из баклажан «а-ля грибочки»

Русское застолье всегда ассоциируется с наличием грибов. Однако в регионах с засушливым климатом добыть их нелегко, а купить — дорого. В таком случае, есть выход из ситуации — приготовить на зиму баклажаны с зеленью и чесноком, которые по вкусу многие примут за грибы.

Чтобы приготовить 4 литра заготовки, необходимы следующие продукты:

баклажаны — 3 кг;

чеснок — 5 средних головок;

свежий укроп;

сахарный песок — 100 г;

соль — 4 ст. л. ;

уксусная эссенция (70%) — 3 ст. л. ;

подсолнечное масло.

Приготовление:

Овощи нужно хорошо помыть и почистить. Порезать можно любыми средними кусочками — это могут быть как кубики, так и брусочки.

Чеснок необходимо пропустить через пресс, а свежую зелень мелко нашинковать. Если укроп сухой — его нужно просто перетереть. Количество чеснока и зелени можно изменять по своему усмотрению — кому-то нравится поострее, а кому-то нет.

Кастрюлю с водой ставим на газовую плиту и отправляем в нее приправу, соль, сахар и уксус. Когда вода закипит можно запускать нарезку из баклажанов.

Когда маринад снова закипит, начинаем отсчитывать десять минут и выключаем газ.

Сваренные овощи перекладываем в чашку и засыпаем их чесноком и укропом. Последний компонент лучше оставлять с зонтиками, чтобы при подаче на стол их было легко удалить. Тщательно перемешиваем и складываем в стерилизованные банки.

Перед тем, как закрутить банки, в них добавляется 1 столовая ложка раскаленного подсолнечного масла.

Банки на 24 часа ставим вверх дном и накрываем. По истечении времени одеяло убираем и оставляем так до полного остывания, после — убираем заготовку в подвал.

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Маринованные баклажаны с морковью

Баклажаны, приготовленные на зиму в сочетании с другими овощами, приобретают совершенно неповторимый изысканный вкус, как у грибов. Комбинировать их можно с морковью, помидорами, кабачками: получается отменная закуска — пальчики оближешь.

Ингредиенты:

баклажаны — 1,5 кг;

морковка — 0,5 кг;

петрушка — 1 пучок;

чеснок — 1,5 головки;

подсолнечное масло — 2 ст. л. ;

душистый перец — 2 ст. л. горошин;

лавровый лист — 4 шт. ;

соль.

Приготовление:

В первую очередь баклажаны должны пройти предварительную обработку (мойка, чистка).

Далее складываем их в кастрюлю с водой и ставим на огонь.

Через пять минут после закипания всыпаем соль и варим еще пять минут.

Воду сливаем, а на плодах делаем разрезы в центре, но не до конца.

Теперь баклажаны заворачиваем в марлю и отправляем на 2 часа под пресс.

А пока займемся морковью — ее нужно помыть, почистить и нашинковать.

В раскаленную сковороду наливаем подсолнечное масло и обжариваем в нем морковь до полной готовности — не менее 10 минут. После чего добавляем туда чеснок, пропущенный через пресс, измельченную петрушку и соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем остывать.

В надрезы баклажанов помещаем морковь. В емкость выкладываем слой из перца и лаврового листа, затем фаршированные баклажаны и так далее пока они не закончатся. Емкость закрываем тарелкой, а сверху устанавливаем небольшой груз. Через 3 суток можно дегустировать.

Вкусные баклажаны с майонезом в банках

Закуска из баклажанов «пальчики оближешь» может быть приготовлена в различных вариациях. Баклажаны на зиму могут быть замаринованы, как грибы, законсервированы в собственном соку, заправлены томатным соусом и даже майонезом.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт. ;

чеснок — 1 головка;

лук — 1 головка;

майонез — 6 ст. л. ;

соль;

перец;

растительное масло.

Приготовление:

Лук шинкуем соломкой. Обжариваем его на подсолнечном масле и выкладываем в дуршлаг для того, чтобы излишки масла стекли. Затем отправляем лук в миску.

Овощи хорошенько промываем и очищаем от лишних частей. Кожуру тоже можно срезать — так закуска получится очень нежной.

Далее режем их средним кубиком и обжариваем на подсолнечном масле, после чего выкладываем в миску с луком.

Чеснок очищаем и пропускаем через пресс в емкость с жареными овощами.

Далее все ингредиенты в чашке солим, перчим и добавляем майонез. Все тщательно перемешиваем.

Получившуюся массу необходимо очень плотно уложить в простерилизованные банки.

Накрыть крышкой и на четверть часа поставить на водяную баню.

По истечении указанного времени банки закатываем и накрываем. После полного остывания отправляем в погреб.