Баклажаны как грибы на зиму 

Консервирование баклажанов — самый распространенный вид заготовки на зиму. Популярным он стал благодаря довольно простым рецептам и отличным вкусовым качествам. Узнаем, как приготовить вкусные баклажаны «пальчики оближешь», а рекомендации с пошаговыми фото помогут молодым хозяйкам справиться с заготовками.
Баклажаны как грибы мультиварке
Тушеные овощи хорошо усваиваются в организме, а при тепловой обработке с использованием мультиварки у баклажанов, закрытых на зиму остается огромное количество питательных веществ и полезных микроэлементов. Рассмотрим еще один рецепт с пошаговыми фото, где овощи по вкусу напоминают грибы.
Ингредиенты:
баклажаны — 10 шт. ;
перец — 8 горошин;
подсолнечное масло — 1 стакан;
чеснок — 1 головка;
уксус;
семена укропа — 2 ст. л. ;
соль.
yandex_ad_1 Процесс приготовления:
Овощи необходимо вымыть и удалить все хвостики. Чистые баклажаны порезать кубиком. В мультиварку вливаем стакан подсолнечного масла, устанавливаем режим жарки и ждем, когда масло разогреется.
Порезанные баклажаны отправляем в мультиварку и устанавливаем режим «Тушение» на 30 минут.
Банки обязательно нужно простерилизовать. Сделать это можно тремя способами: в микроволновке, с помощью спирта, кипяченой водой. Чеснок очищаем и мелко режем, затем добавляем к баклажанам. Если чеснок перед нарезкой раздавить ножом, то блюдо получится намного ароматнее.
Добавляем укроп, перец, соль и тушим еще около пяти минут. Готовое блюдо выкладываем в банки.
Перед тем, как закрыть заготовку, на крышку нужно налить немного уксусной эссенции — для пол-литровой банки хватит 1/3 ч. л.
Закрутить банки, поставить их вверх дном и укрыть теплым одеялом.
Спустя 24 часа банки нужно перевернуть и снова укрыть. Еще через сутки баклажаны спускают в подвал.
Баклажаны с чесноком без стерилизации
Любая обработка овощей при высоких температурах снижает в них содержание полезных веществ и витаминов.
Одним из вариантов сохранения максимального количества минералов является рецепт со щадящим методом заготовки баклажанов на зиму.
Ингредиенты:
баклажаны — 5 кг;
листик лавра — 3 шт. ;
перец горошком — 10 шт. ;
поваренная соль (без йода) — 3 ст. л. ;
вода — 5 л;
уксус 9% — 1 стакан.
Процесс приготовления:
Синенькие необходимо вымыть, удалить хвостики, срезать кожицу и порезать кубиком. Для того, чтобы баклажаны не горчили, засыпаем их солью на 2 часа.
Спустя указанное время сок, который выделился из нарезанных овощей необходимо слить, а кубики баклажанов переложить в кастрюлю с водой и поставить на огонь.
Когда вода закипит, нужно обязательно снять пену, а затем влить уксус. Варить баклажаны следует максимум пять минут, чтобы овощи сохранили свою форму.
В простерилизованные банки закладываем лавровый лист, горошины перца и кубики баклажанов, после чего вливаем рассол, в котором они варились.
Банки закатываем, ставим вверх дном и накрываем одеялом. После остывания банки переворачиваем.
Через двое суток баклажаны «как грибочки» спускаем в погреб.
yandex_ad_2 Салат-закуска из баклажан «а-ля грибочки»
Русское застолье всегда ассоциируется с наличием грибов. Однако в регионах с засушливым климатом добыть их нелегко, а купить — дорого. В таком случае, есть выход из ситуации — приготовить на зиму баклажаны с зеленью и чесноком, которые по вкусу многие примут за грибы.
Чтобы приготовить 4 литра заготовки, необходимы следующие продукты:
баклажаны — 3 кг;
чеснок — 5 средних головок;
свежий укроп;
сахарный песок — 100 г;
соль — 4 ст. л. ;
уксусная эссенция (70%) — 3 ст. л. ;
подсолнечное масло.
Приготовление:
Овощи нужно хорошо помыть и почистить. Порезать можно любыми средними кусочками — это могут быть как кубики, так и брусочки.
Чеснок необходимо пропустить через пресс, а свежую зелень мелко нашинковать. Если укроп сухой — его нужно просто перетереть. Количество чеснока и зелени можно изменять по своему усмотрению — кому-то нравится поострее, а кому-то нет.
Кастрюлю с водой ставим на газовую плиту и отправляем в нее приправу, соль, сахар и уксус. Когда вода закипит можно запускать нарезку из баклажанов.
Когда маринад снова закипит, начинаем отсчитывать десять минут и выключаем газ.
Сваренные овощи перекладываем в чашку и засыпаем их чесноком и укропом. Последний компонент лучше оставлять с зонтиками, чтобы при подаче на стол их было легко удалить. Тщательно перемешиваем и складываем в стерилизованные банки.
Перед тем, как закрутить банки, в них добавляется 1 столовая ложка раскаленного подсолнечного масла.
Банки на 24 часа ставим вверх дном и накрываем. По истечении времени одеяло убираем и оставляем так до полного остывания, после — убираем заготовку в подвал.
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Маринованные баклажаны с морковью
Баклажаны, приготовленные на зиму в сочетании с другими овощами, приобретают совершенно неповторимый изысканный вкус, как у грибов. Комбинировать их можно с морковью, помидорами, кабачками: получается отменная закуска — пальчики оближешь.
Ингредиенты:
баклажаны — 1,5 кг;
морковка — 0,5 кг;
петрушка — 1 пучок;
чеснок — 1,5 головки;
подсолнечное масло — 2 ст. л. ;
душистый перец — 2 ст. л. горошин;
лавровый лист — 4 шт. ;
соль.
Приготовление:
В первую очередь баклажаны должны пройти предварительную обработку (мойка, чистка).
Далее складываем их в кастрюлю с водой и ставим на огонь.
Через пять минут после закипания всыпаем соль и варим еще пять минут.
Воду сливаем, а на плодах делаем разрезы в центре, но не до конца.
Теперь баклажаны заворачиваем в марлю и отправляем на 2 часа под пресс.
А пока займемся морковью — ее нужно помыть, почистить и нашинковать.
В раскаленную сковороду наливаем подсолнечное масло и обжариваем в нем морковь до полной готовности — не менее 10 минут. После чего добавляем туда чеснок, пропущенный через пресс, измельченную петрушку и соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем остывать.
В надрезы баклажанов помещаем морковь. В емкость выкладываем слой из перца и лаврового листа, затем фаршированные баклажаны и так далее пока они не закончатся. Емкость закрываем тарелкой, а сверху устанавливаем небольшой груз. Через 3 суток можно дегустировать.
Вкусные баклажаны с майонезом в банках
Закуска из баклажанов «пальчики оближешь» может быть приготовлена в различных вариациях. Баклажаны на зиму могут быть замаринованы, как грибы, законсервированы в собственном соку, заправлены томатным соусом и даже майонезом.
Ингредиенты:
баклажаны — 2 шт. ;
чеснок — 1 головка;
лук — 1 головка;
майонез — 6 ст. л. ;
соль;
перец;
растительное масло.
Приготовление:
Лук шинкуем соломкой. Обжариваем его на подсолнечном масле и выкладываем в дуршлаг для того, чтобы излишки масла стекли. Затем отправляем лук в миску.
Овощи хорошенько промываем и очищаем от лишних частей. Кожуру тоже можно срезать — так закуска получится очень нежной.
Далее режем их средним кубиком и обжариваем на подсолнечном масле, после чего выкладываем в миску с луком.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс в емкость с жареными овощами.
Далее все ингредиенты в чашке солим, перчим и добавляем майонез. Все тщательно перемешиваем.
Получившуюся массу необходимо очень плотно уложить в простерилизованные банки.
Накрыть крышкой и на четверть часа поставить на водяную баню.
По истечении указанного времени банки закатываем и накрываем. После полного остывания отправляем в погреб.