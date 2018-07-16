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Составлен топ-5 самых жиросжигающих продуктов
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Составлен топ-5 самых жиросжигающих продуктов 

Свободная пресса 2 часа назад
Ученые огласили пять продуктов, которые сжигают жир. На первом месте рейтинга оказался артишок. Как сообщает ФАН, людям с ожирением нужно непременно сделать его частью своего рациона. Дело в том, что артишоки — источник пищевых волокон и антиоксидантов. Они прекрасно активируют выработку желчи и нормализует уровень холестерина в крови. Более того, регулярно употребляя артишоки, можно добиться мочегонного эффекта и в короткие сроки избавиться от отеков.
Второе место досталось грейпфрутам. Диетологи уверены, что этот фрукт способен нормализовать уровень сахара в крови и даже предотвратить переедание.
Молочная сыворотка получила бронзу топа. Она пойдет на пользу тем, кто желает ускорить метаболизм и нарастить мышечную массу. Четвертое место эксперты отдали зеленому чаю. По их мнению, он крайне полезен для правильной работы печени. И на пятом месте оказался кайенский перец чили. Он незаменим для очищения артерий и стимуляции кровообращения.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что россияне предпочитают продукты без красителей и прочих искусственных добавок, без ГМО, с небольшим сроком хранения, желательно местного или хотя бы российского производства. Однако в самих магазинах, перед тем как потратить деньги, жители России становятся не столь разборчивы. Покупатели в первую очередь обращают внимание на срок годности, затем — на цену. А состав продуктов, наличие добавок идет лишь на третьем месте в плане приоритетности для россиянина.
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