Как заготовить виноградные листья на зиму для долмы

Наибольшую популярность виноградные листья получили в качестве основы для долмы. Сейчас их применяют не только как заготовки на зиму, но в медицине, косметологии и кулинарии. Они богаты на витамины группы В, А, К и РР, а также насыщены аскорбиновой кислотой и клетчаткой.

В листьях содержится большое количество железа, калия, фосфора и цинка, благотворно влияющих на организм и укрепляющих здоровье. Именно поэтому рецепты с их использованием в кулинарии различных национальных кухонь приобрели огромную популярность.

Замороженные виноградные листья

Это один из самых простых вариантов заготовки, так как кроме самих листьев, больше никаких ингредиентов нет.

Для приготовления понадобятся бумажные салфетки, пищевая пленка и целлофановый пакет.

Приготовление:

Каждый лист срезаем без черенков, насухо протираем салфеткой смоченной в проточной воде.

По 10 листьев складываем в ровную стопку, туго закручиваем в трубочки. Фиксируем с помощью пленки, чтобы они не развернулись.

Теперь подготовленные трубочки складываем в пакет, плотно заворачиваем и кладем в морозилку.

Перед использованием опускаем замороженные листья в кипяток, а после сушим. Или при наличии дополнительного времени оставляем размораживаться в теплом месте. Листья будут легко заворачиваться и придадут легкие ароматные и вкусовые нотки готовому блюду.

yandex_ad_1 Соленые виноградные листья

Этот рецепт заготовки будет чуть сложнее предыдущего. Необходимо сделать маринад, а затем подготовить стеклянные банки и специальные крышки для закатки.

Ингредиенты:

виноградные листья;

3 ст. л. крупной соли;

1 л. кипятка.

Приготовление:

Промываем, скручиваем, складываем в стопки по 10 штук и заполняем ими стеклянную тару.

Очищенную воду кипятим, заливаем листья и держим так 5 минут. Затем повторяем действие.

Готовим рассол из кипятка и соли. И в третий раз заливаем именно им продукт. Закатываем.

Ждем не менее 1,5 месяца, после чего уже можно будет использовать листья для приготовления долмы.

Кстати, предварительное вымачивание заготовленных виноградных листьев на зиму для долмы не требуется.

Маринованные виноградные листья

В этом рецепте добавляется два обязательных продукта, благодаря которым вкус законсервированных листьев заиграет по-новому. Главное — это не отклоняться от указанных пропорций.

Ингредиенты для маринада:

1 л. кипятка;

2,5 ст. л. уксуса;

2 ст. л. сахарного песка;

1 ч. л. соли.

Приготовление:

Листья промываем, высушиваем, складываем и скручиваем в трубочки.

Укладываем их в подготовленную стеклянную тару и заливаем крутым кипятком. Держим 5 минут, после чего сливаем жидкость.

Для приготовления маринада соединяем соль, сахар и уксус. Добавляем воду. Кипятим до растворения сыпучих продуктов.

Готовый маринад распределяем по заполненным банкам и закрываем крышками.

Если виноградные листья слишком маленькие и не закручиваются, можно зафиксировать их деревянной зубочисткой. Либо применить специальную пищевую нить для фиксации.

yandex_ad_2 Виноградные листья в томате

Помидорный сок добавляет основе для восточного блюда особый аромат и пикантный вкус. Сок, полученный в результате комбинации с виноградными листьями, придаст изюминку любому блюду.

Ингредиенты:

виноградные листья;

1 шт. репчатого лука;

350 мл томатного сока.

Приготовление:

Свежесобранные листья погружаем в холодную воду на 40 минут. Затем вынимаем и вытираем каждый.

Складываем в стопки по 10 штук и закручиваем в рулеты.

Плотно утрамбовываем в стерилизованные банки так, чтобы до краев оставалось 5 см свободного места. Заливаем кипятком на 15 минут.

Луковицу очищаем от шелухи. Если она большая, то режем ее пополам.

Отправляем ее в свежий томатный сок вместе с солью. Мешаем, ставим на плиту и доводим до кипения.

Воду сливаем, добавляем сок и закатываем металлическими крышками. Хорошо укутываем, ставим в теплое место на несколько суток.

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Виноградные листья с огурцами

Вариант заготовки удобен тем, что и огурцы можно будет использовать в кулинарии. К примеру, они добавляются в оливье, винегрет, а также подаются в овощной нарезке вместе с помидорами и луком.

Ингредиенты:

виноградные листья;

0,5 кг огурцов;

5-6 шт. листьев смородины;

зонтики укропа;

4 шт. зубков чеснока;

перец горошком.

Для маринада:

5 ст. л. уксуса;

2 ч. л. сахарного песка;

1 ч. л. соли.

Приготовление:

Листья и огурцы тщательно промываем под проточной холодной водой.

Каждый плод оборачиваем в несколько листьев, наполняем ими стерилизованную тару.

Для маринада высыпаем в небольшую кастрюлю сахар с солью, вливаем уксус, перемешиваем. Вливаем 0,5 л очищенной воды, ставим на огонь, кипятим и разливаем по таре.

Добавляем смородину, укроп, очищенные зубки чеснока.

Закрываем металлическими крышками, хорошенько укутываем и ставим на кухне возле окна на 24 часа.

Полезные советы

Прежде чем выбрать любой из рецептов, необходимо изучить правила сбора и обработки продукта. Ведь далеко не все виноградные листья в виде длительной заготовки на зиму подходят для долмы, а некоторые из них не рекомендуется использовать в кулинарии.

Прежде чем заготавливать листья, нужно обязательно тщательно вымыть их под краном в холодной воде, а затем обдать кипятком. Без последнего можно вполне обойтись, если выбор пал на маринование. Также надо удалить любые грубые участки в виде черешков.

Для долмы необходимо собирать листья в мае-июне, когда начинает цвести виноград. Опытные повара срывают их с верхушки, начиная с пятого до седьмого листа в ряду. Очень важно, чтобы они не были опрысканы до этого химикатами и на поверхности отсутствовали различные повреждения.

Листья для любой заготовки должны быть абсолютно сухими. После мытья их можно оставить сушиться естественным путем либо промокнуть каждый бумажной салфеткой для экономии времени.

Замороженные виноградные листья необходимо вынимать из морозильной камеры заранее. Они должны полностью оттаять, иначе при использовании будут с трудом заворачиваться и ломаться.

Выбрав способ заготовки виноградных листьев на зиму для долмы, необходимо строго следовать рецепту, а также предложенным полезным советам. Они помогут сделать восточное блюдо цельным и невероятно вкусным.