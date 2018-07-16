«Солю солью»: фирменный стейк от Мария Погребняк вызвал насмешки

30-летняя дизайнер Мария Погребняк не скрывает своих кулинарных талантов и периодически делится разными рецептами. Жену футболиста Павла Погребняк и мать троих детей часто критикуют за худобу и советуют хоть немного поправиться, считая, что она явно не ест свои калорийные блюда. На днях красавица показала, как готовит мясо, что вызвало очередную волну насмешек в сети.

Мария Погребняк — одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса, за ее жизнью следят сотни тысяч поклонников. Она рассказывает им об уходе за внешностью, воспитании детей и приготовлении пищи. Женщина утверждает, что умеет вкусно готовить и радует близких полезной домашней едой. Правда, не все пользователи сети благосклонны к знаменитости, они недоумевают, зачем она добавляет лимон в борщ и язвительно советуют есть его вместе с салом, чтобы немного поправиться. Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 12 Июл 2018 в 2:44 PDT Погребняк не считает нужным реагировать на колкости в свой адрес и концентрируется на доброжелателях. Для них она опубликовала очередной видеоролик, в котором показала процесс приготовления мяса. Мария пожарила его на публике, облачившись в фартук: «Сегодня готовила свой „фирменный“ стейк из вырезки говядины на одном из лучших рынков. Юмора в ленту, а то я слишком серьезная».

Селебрити в шутливой форме продемонстрировала свои способности в готовке. Резким движением она отбросила в сторону обрезки. Затем заявила, что мясо надо… отшлепать, чтобы оно было более мягким и сочным. После «избиения» части туши Мария отправила стейки жариться, но не до полной готовности. Добившись румяной корочки, дизайнер поспешила убрать их с огня. Дальнейшие действия вызвали массу вопросов — Погребняк решила добавить специи: «Солю солью… Посолила солью. Беру перец…» Многие недоумевают, чем еще, кроме соли, можно посолить, ведь сахаром или перцем это явно не получится сделать. Подписчикам также не понравилось, что мясо после короткой прожарки осталось практически сырым, ведь при коротком сроке термической обработки в нем могут оставаться болезнетворные бактерии: «Молодец Мария! Вся страна теперь поняла, какой ты мастер». «У вас, оказывается, и с чувством юмора все в порядке! Супер!» «Микробы остались, фу, как минимум глисты обеспечены».

«Солю солью? А чем еще можно посолить?» «Ой, ну кто о чем… Красивая девушка готовит мясо — это же прекрасно. Мотивируете что-нибудь изжарить себе на ужин. Как вы боретесь с негативом?» «Отшлепать мясо, я плачу от смеха! Маша — приколистка». «Вы умеете готовить? Удивительно». «Кто вам сказал, что это безопасно? Бычий цепень, например, живет в говядине». «Ужасно, как есть сырое мясо?»

Мария Погребняк считает, что остается стройной благодаря частому и дробному питанию. Но порции еды настолько маленькие, что фанаты уверены — цыпленок и тот больше ест.