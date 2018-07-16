16 июля — День вкусной еды

Итак, наступает один из самых главных кулинарных праздников — День вкусной еды. Для каждого человека он несет в себе особый, индивидуальный смысл. Понятие вкусной еды вообще очень индивидуально. Исландцы едят тухлое акулье мясо с червями — хакарл, и считают его вкусным. Юго-восточная Азия с огромным аппетитом кушает насекомых и грызунов, французы — лягушек, а аборигены Австралии — жуков и личинок. Все эти вещи нам, россиянам не кажутся вкусными, а некоторые из них наоборот — отвратительны. Но и многие блюда русской кухни иностранцами воспринимаются как что-то отталкивающее и неприятное. Так например, русский борщ американцы характеризуют как вареный салат с мясом, холодец европейцы воспринимают как странное несладкое желе, да еще и с чесноком, а идея есть солёный свиной жир вообще вызывает отвращение. Как говорится, о вкусах не спорят, ими наслаждаются! Поэтому, в этот день мы хотим вам пожелать, чтобы у вас на столе было все, то что вы сами любите и считаете вкусным!

Маков день.

Наступает Маков день по народному календарю, или как его еще называют — Стожары. Приходится он на 16 июля (или 3 июля по старому стилю). В этот день православная церковь чтит память святых мучеников Марка, Мокия, а также мученика Демида. В народе этот день получил название Маков день не столько благодаря созвучию с именем святого Мокия, сколько потому, что было принято сеять мак именно в этот день. Мак на Руси считался цветком, отгоняющим нечистую силу. Алые маки — как капельки крови расцвечивали луга и поля. Это уже потом мак отнесли к запрещенным, наркосодержащим растениям и начали активно бороться с его посадками, не особо разбираясь что сортов мака много, а наркосодержащим является только один — опиумный мак. Ну и конечно, все помнят как вкусны пирожки с маково-сахарной начинкой или пресловутые булочки с маком. Пусть же мак всегда используется только в мирных, кулинарно — эстетических целях!

День свежего шпината.

Благодаря морячку Попаю из популярного детского мультфильма все в мире узнали о великой пользе и целебных свойствах шпината. И теперь шпинату посвящен свой собственный день.

При дворе русских царей шпинат стали подавать в середине XVIII века. До конца XIX века шпинат оставался в России малоизвестным господским баловством. К примеру, в романе «Тысяча душ» он упоминается как атрибут аристократического стола. В романе «Княжна Тараканова» главного героя поражают подаваемые в Несвижском замке заморские блюда, среди которых отмечается и шпинат.

К концу XIX века шпинат стал доступен и среднему классу. В «Дуэли» у Чехова подают шпинат с крутыми яйцами. Михаил Савояров писал в 1914 году:

«Надысь объелся я шпинатом,

Потом всю ночь ругался матом,

Бездарно, грубо и во сне,

Я спать мешал своей жене».

В Советстком союзе шпинат культивировался крайне мало и редко появлялся как на полках овощных магазинов, и на столе советских граждан. Но в западных странах в это время наблюдался взрывной рост популярности шпината. Тогда ошибочно считалось, что шпинат — самый богатый железом продукт питания. Мультипликационный моряк Попай приобретал исполинскую силу и другие сверхспособности, подзаправившись порцией шпината. В Техасе местные производители шпината установили памятник моряку Попаю в знак благодарности за его роль в развитии шпинатной индустрии.

В новом тысячелетии позиции на рынке быстро завоёвывает молодой шпинат с нежными листьями длиной не более 5 см, который собирают через 15—35 дней после посадки. С ним готовится масса различных салатов, с ним запекают мясо и рыбу, он является основой для детокс-коктейлей и смузи. В целом, полезный и нужный овощ этот шпинат. Хрустите на здоровье!

День оладий из кукурузы в США.

Оладьи (или как их называют в Америке — панкейки) из кукурузы являются одним из самых традиционных блюд американской кухни. Что уж тут говорить, когда и сама кукуруза родом из Америки. Попробуем и мы их пиготовить. Для этого понадобится:

· 500 гр. замороженных или свежих подсушеных зерен кукурузы

· 100 гр. зеленого лука

· 2 больших яйца

· 150 мл. сливок 30% жирности

· 150 гр. мелкой кукурузной муки

· 100 гр. пшеничной муки

· 4 ст. л. сливочного масла

· 1 ч. л. разрыхлителя

· 0,5 ч. л. паприки

· соль

· 3 ст.л.оливкового масла

1. Прокрутите зерна кукурузы через мясорубку с мелкой сеткой.

2. Мелко нарежьте зеленый лук, обжарьте его в сливочном масле.

3. Взбейте яйца, добавьте сливки, снова взбейте. Смещайте с кукурузой и зеленым луком (вместе с маслом со сковороды).

4. Смешайте кукурузную и пшеничную муку, соль, паприку и разрыхлитель. Всыпьте сухую смесь в кукурузно-сливочную. Перемешайте и дайте постоять 15-20 мин.

5. Разогрейте оливковое масло в сковороде с толстым дном, быстро обжарьте оладьи (по 1 ст. л. теста с горкой) с обеих сторон до румяной корочки. Переложите оладьи в форму для запекания и поставьте в разогретую до 200 С духовку на 10 мин.

6. Кушайте со сметаной и вареньем

Приятного аппетита!

Гастрономический фестиваль традиционной северорусской кухни «Морошка».

Вкусный северный праздник — фестиваль северорусской кухни «Морошка» пройдет в Тотьме, Вологодской области, с 16 по 22 июля под девизом «Вкусный восток Вологодчины». Фестиваль, названный в честь растущей на севере нашей страны чудесной ягоды, призван возродить интерес к кухне Русского Севера. Целую неделю в кафе, ресторанах, музеях и на других площадках этого районного центра будут проходить угощения, дегустации, мастер-классы, кулинарные и песенные поединки для детей и взрослых от шеф-поваров — резидентов фестиваля. Занятия на тему «Традиционная кухня Тотемского уезда», «Старинные рецепты от бабушки» — по выпеканию сичеников, обрядового печенья и другие интересные затеи никого не оставят равнодушными.

Во вторник, 17 июля «Морошка» представляет вниманию участников Фестиваль колокольной музыки «Звонное лето», организуемый Великоустюгской епархией и Тотемским музейным объединением. У посетителей появится возможность стать участниками уроков игры на переносной звоннице и побывать на музыкально-поэтическом вечере, который завершится угощением блюдами православной кухни. В субботу, 21 июля, состоится шоу-программа «Кулинарный поединок», а завершится фестивальная неделя в воскресенье пикником «Завтрак на траве».