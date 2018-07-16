Ещё
Зачем пить кофе с холодной водой?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем пить кофе с холодной водой? 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Почему кофе по-турецки, эспрессо подают в некоторых кафе с холодной водой. В Турции — везде. Полезно это или вредно?
И. Савостьянова, Чердаклы
Отвечает гастроэнтеролог, диетолог Светлана Незванова:
— Подавать воду — это обязательная рекомендация при употреблении кофе. Не только по-турецки, но и эспрессо, американо, капучино. Если копать глубже, то национальные традиции питания всегда имеют логическое объяснение.
На приёме врача-диетолога, гастроэнтеролога я рассказываю о механизмах и процессах, которые происходят в нашем теле при употреблении еды и напитков. Первое: кофе имеет желчегонный эффект. Желчь активирует работу и перистальтику кишечника. Прохладная вода усиливает этот процесс. Поэтому хорошо пить кофе за 30 минут до или после еды. Второе: кофе вызывает спазм почечных сосудов. Прохладная вода в количестве 150 мл возобновляет работу почек и регулирует водный баланс. Третье: кофе — мочегонный напиток и для нейтрализации забирает из организма чистую воду. Стакан прохладной воды необходим для предотвращения обезвоживания, которое вызвано употреблением кофе.
Кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как может появиться изжога, дальше она может перерасти в язву.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Как уберечь ребенка от глистов В Ульяновской области скандальный детский сад снова открыт Чем поить детей в жару?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених68
«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет14
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников62
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение