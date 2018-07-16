Зачем пить кофе с холодной водой?

Почему кофе по-турецки, эспрессо подают в некоторых кафе с холодной водой. В Турции — везде. Полезно это или вредно?

И. Савостьянова, Чердаклы

Отвечает гастроэнтеролог, диетолог Светлана Незванова:

— Подавать воду — это обязательная рекомендация при употреблении кофе. Не только по-турецки, но и эспрессо, американо, капучино. Если копать глубже, то национальные традиции питания всегда имеют логическое объяснение.

На приёме врача-диетолога, гастроэнтеролога я рассказываю о механизмах и процессах, которые происходят в нашем теле при употреблении еды и напитков. Первое: кофе имеет желчегонный эффект. Желчь активирует работу и перистальтику кишечника. Прохладная вода усиливает этот процесс. Поэтому хорошо пить кофе за 30 минут до или после еды. Второе: кофе вызывает спазм почечных сосудов. Прохладная вода в количестве 150 мл возобновляет работу почек и регулирует водный баланс. Третье: кофе — мочегонный напиток и для нейтрализации забирает из организма чистую воду. Стакан прохладной воды необходим для предотвращения обезвоживания, которое вызвано употреблением кофе.

Кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как может появиться изжога, дальше она может перерасти в язву.