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На Большой Дмитровке открылся тайский бар Neon Monkey
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На Большой Дмитровке открылся тайский бар Neon Monkey 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
Его запустили Василиса Волкова и «С. И. Д. Р. групп» (бары «Кот Шредингера» и «Нэко», ресторан «Крым мой» и караоке «Синематограф»), информирует Horeca Magazine.
За основу концепции Василиса Волкова взяла любимую и знакомую многим тайскую кухню, но придумала подавать ее не в надоевших лубочных интерьерах, а в декорациях аутентичного ночного бангкокского бара, включающих в себя голый бетон, ржавый металл, красное дерево, небрежные граффити, белый кафель, яркий неоновый свет. Доминанта первого этажа — просторный контактный бар со сложными авторскими напитками. На втором этаже — огромный стол для неспешной трапезы.
Шеф повар Павел Малецкий (бар «Нэко», ранее работал в московском ресторане «Рыбка», Novikov в Дубае и Seafood Room в Гонконге) в Neon Monkey решил готовить аутентичную тайскую кухню в том ее варианте, к которому привыкли туристы Пхукета и Бангкока — в меру остро, колоритно, но без перегибов.
В половинке огромного ананаса шеф сервирует горячие обжаренные креветки и авокадо (850 рублей), плюс жасминовый рис и перец чили под остро-сладким соусом. В сладкий салат с зеленым и желтым манго (420 рублей) шеф добавляет сладкий перец под соусом на основе лайма и орехового масла. Обжаренный кешью Павел кладет почти в каждое блюдо. То же относится и к корню имбиря и галангала, чили-перцу, свежей кинзе и кунжутному маслу.
Том-ям Павел Малецкий готовит с креветками и курицей, а в том-кха идут грибы эноки, черные древесные грибы, шиитаке, куриное филе, лемонграсс, корешки кинзы и кокосовое молоко (420 рублей). В воке готовят свинину с овощами в маринаде (340 рублей) и разнообразные блюда с жасминовым рисом и яичной лапшой.
В барной карте 12 авторских коктейлей, придуманных Наталией Балакиной. «Квай дэ» (490 рублей) построен на сочетании светлого рома и йогуртового шраба, к которым добавлены банановый и дынный ликеры и свежий ананас. «Пху кинь си киу» (450 рублей) — это джин с ликерами, и мороженым из молодого горошка. Гостей также удивят такие ингредиенты, как пена из лемонграсса, джин, ароматизированный синим чаем, мороженое из синего чая и перечная пена.
Адрес: Большая Дмитровка ул., 32с1
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