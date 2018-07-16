Фаршированные помидоры с необычной начинкой — летом ещё вкуснее

Чем порадовать своих родных? Приготовить для них необычное блюдо. Например, фаршированные помидоры с начинкой из кускуса. Сам кускус можно заменить дробленой пшеничной крупой булгур или более традиционным и привычным нам рисом.

Фаршированные помидоры с начинкой из кускуса/Фото: Олег Кулагин /BurdaMedia

Понадобится:

250 г кускуса быстрого приготовления,

500 мл бульона,

1 луковица,

1 зубчик чеснока,

2 ст. ложки оливкового масла,

соль, молотый черный перец,

100 г маслин без косточек,

8 крупных помидоров,

2 ст. ложки сливочного масла.

Приготовление:

Бульон довести до кипения. Кускус залить бульоном, дать постоять 15 минут, чтобы вся жидкость впиталась. Лук и чеснок очистить, мелко порубить и пассеровать в оливковом масле до прозрачности. Добавить разбухшую крупу и перемешать. Приготовленную начинку приправить солью и перцем по вкусу. Мелко нарезать и подмешать маслины.

Духовку нагреть до +200°С. Помидоры вымыть и обсушить. Острым ножом срезать «крышечки». Из нижних частей помидоров ложкой осторожно удалить часть мякоти, протереть ее через сито и выложить в форму для запекания. Помидоры изнутри посолить и поперчить.

Затем заполнить начинкой, сверху положить по кусочку сливочного масла и накрыть «крышечками». Фаршированные помидоры выложить в форму для запекания и поставить на 15 минут в духовку. Готовую закуску можно украсить веточками зелени.

Время приготовления: 30 минут. В одной порции 480 ккал. Белки — 15 г, жиры — 23 г, углеводы — 51 г.