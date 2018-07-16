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Молочные продукты с растительным жиром будут продавать отдельно от настоящих
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Молочные продукты с растительным жиром будут продавать отдельно от настоящих 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минпромторг России предлагает продавать молокосодержащие и молочные продукты отдельно друг от друга. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
В проекте постановления Правительства России отмечается, что в настоящее время наряду с традиционными молочными продуктами ‎на полках в магазинах можно встретить схожие с ними молокосодержащие и иные пищевые продукты, произведенные с замещением молочного жира.
Документом предлагается установить требование к раздельному размещению видов молочной продукции в торговом зале или ином месте продажи в зависимости от их компонентного состава. Так, молочные и молочные составные продукты — продукты, произведенные без использования немолочного жира (например, йогурты с фруктовым наполнением), должны будут размещаться отдельно от молокосодержащих и иных продуктов, произведенных с замещением молочного жира.
Предлагаемое изменение позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, создаст удобство для их ориентирования ‎в ассортименте, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает. Кроме того, указанное изменение будет способствовать развитию конкуренции, отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в России запретили называть молоком, маслом и творогом продукты, содержащие растительный жир. Соответствующие изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» вступили в силу 15 июля.
Согласно поправкам, уточняется понятие и классификация молочных продуктов с заменителем молочного жира: теперь таким продуктам запрещено использовать «молочные термины» и их сочетания. Кроме того, они исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикетки продуктов.
В частности, в наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии их производства. При этом надписи должны находиться на лицевой стороне упаковки или этикетки и быть контрастными, то есть — легко читаться.
Новые требования не распространяются только на три продукта: сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топлёная смесь и мороженое с заменителем молочного жира. Их наименования по-прежнему не будут начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».
Для нарушителей технического регламента предусмотрена административная ответственность по статье 14.43 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — до одного миллиона рублей, напомнили в федеральной службе.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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