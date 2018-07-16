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Мужчина перепробовал десятки гадких продуктов и мусорные пакеты и стал звездой
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Мужчина перепробовал десятки гадких продуктов и мусорные пакеты и стал звездой 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина по имени Эрик за пять дней перепробовал более сотни различных продуктов и предметов по запросу пользователей интернета. Его соратник с ником Ben Rosen призвал посетителей Reddit оставлять Эрику предложения попробовать тот или иной продукт под роликом на YouTube, где мужчина ест майонез. В результате видео стало вирусным, а Эрик с подачи пользователей за пять дней продегустировал более сотни продуктов и не только.
Канал man eating food был создан 9 июля и за неделю набрал свыше миллиона просмотров. Его единственный герой, Эрик, пробует еду молча, не проронив ни единого слова. О вкусе пищи можно судить по его мимике. Однако, как правило, его реакция на все продукты одинаковая: он одобрительно кивает головой.
Пользователи с энтузиазмом восприняли просьбу оставлять предложения под видео. В результате Эрик попробовал не только шпинат, сельдерей, оливковое масло и кетчуп, но и острый перец халапеньо, кошачью еду, бумажные полотенца и пакет для мусора.
Эрику предлагают и более экстремальные варианты, например, отведать человеческую плоть. Он почти никому не отказывает, однако пробовать человечину пока не стал.
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