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Диетологи назвали пять продуктов-жиросжигателей
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Диетологи назвали пять продуктов-жиросжигателей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
США. Диетологи назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжигать жир. В первую очередь людям, которые хотят похудеть, нужно включить в рацион артишоки, пишет Рен-тв.
Продукт является мочегонным и противоотечным, способствует выработке желчи, нормализует уровень холестерина. Кроме того, артишоки богаты антиоксидантами.
Людям с избыточной массой тела ученые советуют обратить внимание на грейпфрут. Фрукт низкокалориен, стимулирует пищеварение и приводит сахар крови в норму.
На третьем месте расположилась молочная сыворотка. Она активизирует рост мышечной массы и ускоряет метаболизм.
Очистить печень поможет содержащийся в зеленом чае галлат эпигаллокатехина. Очистить артерии и простимулировать кровообращение поможет кайенский перец.
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