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Рецепт дня: Блинчики на крахмале с клубникой
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Рецепт дня: Блинчики на крахмале с клубникой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Блины — дело невероятно вкусное и особенно уютное и домашнее. Приготовить их тонкими, но плотными поможет наш рецепт.
Что потребуется:
50 г муки
50 г крахмала
2–3 ст. л. сахара
1/2 ч. л. соли
0,5 л молока
4 яйца
2 ст. л. растительного масла
Для начинки:
500 г клубники
4–6 ст. л. сахара
2 ст. л. сливочного масла
2 ч. л. крахмала
1. Легонько венчиком взбейте яйца с сахаром. Сильно не нужно, задача только перемешать их до однородности.
2. Всыпьте просеянную вместе с крахмалом муку, добавьте соль и, продолжая взбивать, влейте молоко.
3. В самом конце добавьте масло. Оставьте тесто постоять минут 15–20.
4. Ягоды переберите, вымойте, удалите плодоножки, разрежьте на половинки или четвертинки в зависимости от размера. Засыпьте ягоды сахаром, дайте немного постоять, чтобы выделился сок.
5. Слейте сок в чашку и перемешайте с крахмалом.
6. На сковороде распустите кусочек сливочного масла, выложите ягоды и потомите, помешивая, совсем чуть-чуть, 2–3 мин.
7. Влейте разведенный в соке крахмал, перемешайте и, как только соус загустеет, снимите с огня.
8. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом (стоит сделать это для первого блина, дальше с хорошо разогретой сковородки блинчики будут сниматься без проблем) и испеките блины привычным способом.
9. Выложите на каждый блинчик по паре столовых ложек ягодной начинки, сверните трубочкой, кулечком или конвертиком.
Блинчики хороши уже так, но для пущей убедительности и гастрономического экстаза можно полить их медом, сгущенкой или шоколадом, присыпать пудрой.
Анна Седова
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