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Что вы не знали о шоколаде
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Что вы не знали о шоколаде 

Рамблер 45 минут назад
Кто не любит шоколад? Конфеты, плитки, горячий шоколад или пирожные с шоколадом — от таких вкусностей отказаться почти невозможно. А вот несколько любопытных фактов о популярнейшем лакомстве.
1. Печенье с шоколадной крошкой придумала в 1930 году Рут Уэйкфилд, владелица ресторана Toll Hause в пригороде Бостона. Позже Рут продала рецепт и право на название компании Nestle.
2. Сегодня покупателям предлагают не только разные виды шоколада, но и его сочетания с другими продуктами. Например, компания Nestle выпустила шоколад с сыром Гауда, а в Бельгии в 2013 году создали 500 000 шоколадных почтовых марок.
3. Шоколад — это, прежде всего, лакомство, но последние исследования показывают, что небольшое количество какое помогает снизить уровень кровяного давления и вредного холестерина. Тем самым, уменьшается риск возникновения сердечных болезней.
4. Больше всего шоколада потребляют швейцарцы, но Бельгия уже наступает Швейцарии на пятки. В стране более 2 000 магазинов шоколада, а в брюссельском аэропорту каждый год покупается более 800 тонн шоколада, это больше, чем в любом другом аэропорту.
Женский форум
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