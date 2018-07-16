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Салат из помидоров: 6 новых идей
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Салат из помидоров: 6 новых идей 

Steaklovers.ru 44 минуты назад
Фото: Steaklovers.ru
Многие виды овощей лежат на прилавках круглый год. Несмотря на такое изобилие, большинство тепличной и привозной продукции не обладает тем ароматом и вкусом, присущим овощам, выращенным в летний сезон. К тому же летом они куда полезнее, и приобрести их можно по приятной цене или посадить на дачном участке.
Сложно придумать более универсальное блюдо для летнего меню, чем ароматное овощное ассорти, состоящее из помидоров и огурцов. Эти овощи хороши тем, что сочетаются практически со всеми продуктами, и можно приготовить их смесь или использовать их по отдельности. Тот же салат из одних только помидоров не будет казаться скучным блюдом, если использовать несколько сортов томатов и специальную заправку. Взяв за основу классический рецепт блюда, можно придумать по меньшей мере 6 разных вариаций, просто добавив в салат в произвольных пропорциях парочку дополняющих друг друга ингредиентов.
Заправка
Для приготовления 1 1/4 чашки заправки потребуется:
230 гр. помидоров 1 ст.л. + 1/2 чашки оливкового масла 1 ст.л. хересного уксуса 1 ст.л. свежего лимонного сока 1/2 ст.л. дижонской горчицы 1 ст.л. измельченной петрушки, кинзы или базилика Соль, перец
Приготовление:
Разогреть гриль. Помидоры разрезать пополам. Перемешать в средней миске с 1 ст.л. оливкового масла. Обжарить на гриле в течение 5-7 минут, пока они слегка не обуглятся. Дать немного остыть и смешать в кухонном комбайне вместе с хересным уксусом, лимонным соком и дижонской горчицей. При включенном двигателе добавить 1/2 чашки оливкового масла, перемешать. Перелить заправку в миску, добавить зелень, приправить по вкусу солью и перцем.
Комбинация 1  Колбаса сопрессата
Крутоны
Рикотта
Базилик
Чеснок
Комбинация 2  Сыр кесо бланко
Перчики черри
Кинза
Комбинация 3  Стручковый горох
Зеленый лук  Лемонграсс
Комбинация 4  Копченый лосось или форель
Оливки
Петрушка
Комбинация 5  Авокадо
Укроп
Эстрагон
Комбинация 6  Арбуз
Жареные каперсы
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