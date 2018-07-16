На фанфесте Казани во время ЧМ болельщики выпили 100 тыс. литров пива

100 тысяч литров пива выпили и около 80 тонн еды съели болельщики на фанфесте в Казани, сообщает пресс-служба исполкома.

По словам руководителя исполкома города Дениса Калинкина, Казань за время чемпионата мира посетили более 300 тыс. туристов, большая часть из которых побывала на фестивале болельщиков. Начальник Отдела реализации спортивных проектов Роман Ивачев отметил, что больше всего посетителей фанфеста было во время матча Россия — Хорватия 7 июля. Эту игру посетила 31 тыс. человек.

«За весь период проведения чемпионата 3 раза приходилось ограничивать вход на площадку в связи с предельной загрузкой», — сказал он.

На фестивале болельщиков работали 67 точек продаж еды и напитков. Самыми популярными блюдами стали хот-дог, картофель фри и тортилья томатная с курицей и сыром. Этих блюд соответственно было реализовано 30 тысяч, 20 тысяч, 8 тысяч порций.

«Примерно посетители фанфеста выпили порядка 100 тысяч литров пива и съели около 70-80 тонн еды», — сообщил Роман Ивачев, добавив, что на казанской фан-зоне ежедневно обслуживали свыше 30 тысяч гостей. Для этого на площадке работали 500 человек из организационного комитета и 220 волонтеров.