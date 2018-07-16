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На фанфесте в Казани ели хот-доги и пили пиво. В больших количествах
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На фанфесте в Казани ели хот-доги и пили пиво. В больших количествах 

Казанский Портал 1 час назад
За 26 дней на фанфесте в Казани съели 30 000 хот-догов. Это не все. За этот же период болельщики выпили 195 000 банок пива. Это примерно 100 000 литров.
«Самыми популярными блюдами стали хот-дог, картофель фри и тортилья с курицей и сыром. Этих блюд было реализовано 30 000, 10 000 и 8 000 порций соответственно», — прокомментировал на деловом понедельнике начальник отдела реализации спортивных проектов Роман Ивачев.
Всего на площадке фестиваля болельщиков было 67 точек еды и напитков.
Об успехах родных эчпочмаков стало известно раньше. За 20 дней турнира в казанских кафе было съедено 21 125 эчпочмаков. Пива меньше, чем на фанфесте — 87 927 литров.
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