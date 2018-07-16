Интуитивное питание: как и почему это работает

Что если не что-то вкусненькое?

Каждому из нас знакомо чувство, когда чего-то хочется, но чего — непонятно. Таким хитрым способом организм посылает нам сигнал, что ему не хватает каких-то микроэлементов. Суть интуитивного питания заключается в том, чтобы научиться понимать, что означают эти сигналы и чего именно вам не хватает. Например, тяга к сладкому может говорить о нехватке хрома или триптофана, необходимого для выработки серотонина, известного как гормон счастья. Избавиться от этой тяги помогут добавки пиколината хрома, недостаток триптофана — соответствующим нутрицевтиком. Тяга к жирному и вредному — показатель, что в питании не хватает полезных жиров, а не трансжиров, которыми мы, обычно, заглушаем данную тягу. Авокадо, красная рыба, орехи и растительные масла помогут справиться с непреодолимым желанием съесть что-нибудь жирноенькое.

Почему мы выбираем вредное?

Из-за добавок в продуктах питания унас во вкусе сформировалось ложное понимание своих потребностей. И сиюминутное желание мы принимаем за нехватку чего-то важного в нашем организме. Оно может быть вызвано внешним воздействием некоторых продуктов на зрительные, вкусовые и обонятельные рецепторы. Колбаса и красивые торты, призывно глядящие на нас с витрин кафе и супермаркетов (и содержащие огромное количество трансжиров и глютамата натрия), — это не интуитивное питание, а чистый маркетинг.

Умение питаться интуитивно — своего рода высший пилотаж здорового питания. Само по себе оно, увы, не появится: его необходимо развивать. Для этого вам в любом случае придется полюбить правильное питание и отказаться от вредных продуктов — все как и в стандартных диетах (убили просто последнюю надежду)

Уговорили, с чего начать?

Итак, вас все еще не напугал этот способ? Тогда начать питаться интуитивно мы советуем с пересмотра привычной продуктовой корзины. Если этого не сделать, восприятие сигналов организма будет искажено — под действием усилителей вкуса, красителей и других химических добавок вас будет тянут на вредную пищу. Кстати, сладкоежкам на заметку: постоянное поедание продуктов с большим содержанием сахара размывает восприятие — зато без сладкого вкус овощей и фруктов становится ярче, раскрывается по-новому.

Вопрос ребром

Можно ли похудеть на интуитивном питании без фитнеса? Нет. Обязательное условие вашего ЗОЖ-пути — минимум 30 минут физической активности каждый день. Можно заниматься и дома, и в фитнес-клубе и самостоятельно. Побегать в парке полчаса — уже успех.