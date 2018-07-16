Ближе к природе: никакой химии

Летом, когда лицо особенно подвержено потоотделению и пересушиванию, многие косметологи рекомендуют умываться несколько раз в день средствами с густой пеной, которая легко удаляет загрязнения. Воздушная пенка с грейпфрутом и кориандром от Botavikos мягко очистит кожу, успокоит после жаркого солнца, придаст тонус и эластичность. Приятным дополнением станет уникальный ароматный ансамбль, который создают натуральные эфирные масла, входящие в состав продукта.

Тонизирующая пенка с грейпфрутом и кориандром от Botavikos на 98% состоит из натуральных ингредиентов: мягкие растительные ПАВ и цветочная вода липы помогают быстро очистить кожу, не повреждая ее, экстракт женьшеня оказывает антиоксидантное и регенерирующее действие, улучшает микроциркуляцию, придает лицу тонус и сияние, растительные масла абрикоса, манго, персика продлевают молодость, предотвращают появление несовершенств, чувствительности и сухости.

Новый подход

Для ежедневного ухода отлично подойдет питательный крем-спрей Frudia с экстрактом граната. Это средство поначалу может показаться несколько неожиданным, но вы в него точно влюбитесь. Новый формат сочетает уходовые свойства крема с легкой формулой спрея для лица. Благодаря входящему в состав крему, спрей образует на коже тонкий увлажняющий слой. Эффект моментальный: кожа тут же ставится упругой и насыщена живительной влагой.

Крем-спрей на 85% состоит из экстракта граната, богатого полифенолом. За счет этого и происходит активное питание и восстановление кожи. Аденозин устраняет мелкие и глубокие морщины, а масло граната и другие масла фруктов питают и смягчают. Поскольку крем-спрей имеет натуральный состав, то подойдет и для чувствительной кожи.

Не забыть про маски

И, конечно, как минимум раз в неделю нужно использовать маски. Недавний новичок в России — южнокорейский бренд Secret nature — предлагает громадное количество масок на любой вкус. Все их отличает натуральный состав — более 90 процентов природных экологических чистых компонентов с острова Чеджу, сохранившего свою первозданную чистоту.

Маска для лица с экстрактом календулы подходит в тех случаях, когда кожа раздражена. Например, после длительного пребывания на солнце (чем, увы, мы часто грешим в летний период). Это нежное средство с текстурой геля моментально успокаивает раздраженную кожу, освежая и даря ощущение комфорта.