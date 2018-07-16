Масложор: от малого до лютого. Куда смотреть и что делать

Большая часть более или менее опытных автолюбителей хотя бы раз, но сталкивались с повышенным расходом масла, известным в народе как «масложор». Большая часть из столкнувшихся с этим не придала значения и просто долила масло до необходимого уровня. В сервис наши люди обращаются, когда масло начинает уходить литрами или пока однажды не вытащит сухой щуп, а под машиной не обнаружит лужу.

И тем не менее, предлагаем разобраться, что же такое масложор, в чем причины его появления и как с ним бороться. Каждый раз когда такое несчастье случается, нужно обратить внимание на ряд признаков или симптомов, которые могут как прямо, так и косвенно указать на проблему.

На самом деле, подавляющее большинство моторов так или иначе «кушает» маслице. Вопрос здесь в аппетите и скорости расхода. Можно выделить несколько степеней расхода:

1. Низкий расход на грани нормального 2. Усиленный масложор в объеме до литра на несколько тысяч километров 3. Непрекращающийся расход масла повышенными темпами 4. Скачкообразный рост расхода, который то повышается, то приходит в норму по неизвестным причинам

Если правильно определить степень расхода масла и соотнести его с другими симптомами, то можно почти безошибочно определить причину болячки.

Для начала неплохо бы проверить, хорошо ли закреплен масляный фильтр, потому как это одна из самых распространенных проблем. И она же самая бюджетная по устранению.

Среди других причин выделим следующие: попадание масла в цилиндры и сжигание вместе с топливом из-за изношенных поршневых колец, простая утечка из-за прокладки, попадание в систему охлаждения.

Рассмотрим по порядку совокупность симптомов и соответствующие системы и узлы в автомобиле, которые не помешает проверить.

Если наблюдается просто повышенный расход масла без каких-либо видимых последствий в виде, к примеру, сизого дыма из выхлопной трубы, можно грешить на простую утечку из плохо закрепленного фильтра, о которой мы уже говорили. Также стоит проверить систему вентиляции газов в картере, а конкретнее — клапан вентиляции.

Возможно, что сам двигатель не совсем исправен. К примеру, в нескольких цилиндрах не хватает компрессии или есть утечка непосредственно в моторе из-за ссохшейся от старости или изношенной прокладки. Могут быть виноваты и мертвые уплотнители клапанов.

Вообще, все, что связано с утечкой масла, обычно связано и с прокладками, уплотнителями, резинками. Просто присмотритесь к мотору — пятна на нем подскажут, что делать и куда бежать.

При отсутствии синего дыма, но не очень сильном расходе масла, можно обратить внимание на антифриз. Если он поменял цвет на коричневый и вспенился, то масло попало в систему охлаждения. Просто проверьте уровень антифриза, чтобы убедиться.

Ремонт, на самом деле, может оказаться весьма дорогостоящим. Если это прокладка ГБЦ, то ее срочно нужно менять — это не так и страшно. А если это трещина самой головки блока цилиндров, то можно откладывать деньги на ее ремонт или покупку новой.

Система охлаждения может быть устроена таким образом, что в кулерах масла оно циркулирует внутри камеры, которая заполнена охлаждающей жидкостью. Так осуществляется теплообмен между этими системами. Но даже небольшая утечка масла внутри камеры может довести расход масла до неприятных величин. Вообще, это грозит заменой масляного радиатора.

Сильный масложор, опустошающий масляный картер и сопровождающийся обильным сизым дымом из выхлопной трубы, может означать попадание масла в цилиндры — дым указывает именно на это. Иногда это даже приводит к падению мощности мотора.

В таких случаях проверяют выхлопной газ специальным прибором, чтобы убедиться, что это действительно масло. А проблем в этом случае может быть вагон! Грешить можно на уже упомянутый клапан вентиляции картера системы PCV. Он может быть неисправен и масло будет через воздухозаборник попадать обратно в мотор.

Механические неисправности двигателя тоже не стоит списывать со счетов. Элементарные поршневые кольца, о которых мы говорили выше. Прокладка головки блока цилиндров, давшая течь, ни к чему хорошему тоже не приведет. Чаще всего это приводит к снижению компрессии и попаданию масла в камеру сгорания, где оно сгорает вместе с топливом.

Одной из самых страшных причин масложора могут быть изношенные стенки цилиндров с глубокими царапинами, образующими рифленую поверхность. В таком случае придется моторчик капиталить, увы.

Еще одной причиной, о которой многие забывают, может стать посыпавшийся катализатор, частицы которого запросто могут попасть в камеру сгорания, что неизбежно ведет к повреждениям как цилиндров, так и поршневой группы.

В любом случае, не стоит недооценивать даже незначительное превышение расхода масла. Если вы заметили, что доливать его приходится неоднократно между ТО, можно начинать волноваться и искать причину повышенного потребления. Но не стоит забывать, что иногда причиной масляного аппетита может быть просто плохой мотор, склонный к этому. Читайте статью на QutoЧитайте также:Одобрен новый механизм снижения цен на топливоГлава нефтяного гиганта призвал ускорить запрет ДВСФАР пригласила критиков на совместные рейды по АЗС