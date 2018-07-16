Прокачай свой дошик: 5 рецептов лапши быстрого приготовления, которые вас удивят 

На семь бед — один ответ: бич-пакет! Растворимая лапша продается по всему миру, и все мы привыкли к традиционному способу ее приготовления: залить кипятком, добавить специи, есть.
Возможно, для вас это станет открытием, но обычный дошик может быть основой для разнообразных и очень вкусных блюд. И легкие салатики, и бургер, и даже десерты — в нашей подборке вы найдете пятерку совершенно неожиданных рецептов, которые можно варьировать на свой вкус.
Грибы в хрустящей панировке
Ингредиенты:
шампиньоны — 200 г;
яйцо — 2 шт. ;
пшеничная мука — 150 г;
лапша быстрого приготовления — 2 пачки;
соль, черный перец — по вкусу;
растительное масло — для фритюра;
соусы — для подачи.
Измельчите сухую лапшу в мелкую крошку. Взбейте яйца с солью и перцем. Обваляйте очищенные шляпки грибов в муке, окуните в яичную смесь, а потом обваляйте в лапше. После этого поставьте грибы в морозилку на 15 минут, чтобы они держали форму, а потом обжаривайте во фритюре. Подавайте с любым соусом, например с чесночным — тертый чеснок со сметаной.
Лапша-бургер с говяжьей котлетой
Ингредиенты:
лапша — 1 пачка;
яйцо — 1 шт. ;
говяжий фарш — 2-3 ст. л. ;
соль, специи;
растительное масло;
овощи.
Уже отваренную лапшу положите в две порционные емкости для запекания, разделив на равные части и залив взбитым яйцом. Чтобы облегчить обжарку, охладите лапшу в емкостях в холодильнике, так она будет лучше держать форму. Поджарьте лапшу на сковороде в масле до золотистой корочки с одной стороны. Заготовки для бургера готовы, теперь можно поджарить говяжью котлету, добавить в бургер салат, соусы, овощи и так далее: начинка на ваше усмотрение.
Хрустящий салат с лапшой
Ингредиенты:
кочан пекинской капусты — 1 шт. ;
лапша — 2 пачки;
пластины миндаля — 100 г;
пучок зеленого лука;
семечки очищенные — 5 ст. л. ;
растительное масло — 100 мл;
сахар — 3 ст. л. ;
соль — 1 ч. л. ;
уксус 9% — 4 ст. л.
Мелко порежьте лук и пекинскую капусту, отрезая твердую белую часть стебля. Прожарьте семечки и миндаль 1-2 минуты. Приготовьте заправку: растворите сахар в уксусе, добавьте туда соль и масло. Смешайте зелень и семечки, добавьте заправку. Поломайте два брикета лапши и посыпьте крошкой салат непосредственно перед подачей на стол.
Омлет с курицей и лапшой
Ингредиенты:
яйца — 2-3 шт. ;
сметана — 2-3 ст. л. ;
лапша — 1 пачка;
молоко — 2 ст. л. ;
вареная курятина — 100 г;
зелень, сушеные овощи;
специи, соль по вкусу.
Лапшу заливаем кипятком, добавляем специи, через 5 минут сливаем оставшуюся воду и даем лапше немного остыть. В отдельной посуде взбиваем яйца с молоком, добавляем специи по вкусу. На сковороде обжариваем порезанную кубиками отварную курицу, кладем туда же лапшу, заливаем яичной смесью, добавляем зелень, сушеные овощи.
В зависимости от размера сковороды блюдо будет разной консистенции. В емкости малого диаметра омлет получается толстым и нежным, а в широких сковородах — тонким и более хрустящим.
Крамбл (традиционный английский рецепт) из лапши быстрого приготовления
Ингредиенты:
лапша — 2 пачки;
сливки — 500 мл;
сахарный песок — 3 ст. л. ;
сливочное масло — 50 г;
вода — 100 мл;
яблоко — 1 шт. ;
груша — 1 шт. ;
виноград — 100 г;
клюква — по вкусу;
корица — по вкусу;
пломбир — по вкусу.
Сливки с сахаром и небольшим количеством воды подогрейте, но не доводите до кипения. Положите в сливки сухую лапшу, дайте ей размягчиться и уберите с огня. Фрукты нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде со сливочным маслом и сахаром. Переложите начинку в форму для запекания, сверху разложите набухшую лапшу. Выпекайте крамбл 15-20 минут при температуре 190 градусов до золотистой корочки. Готовый крамбл посыпьте корицей и украсьте мороженым и шоколадным соусом.
Сохраняйте эту подборку в закладки, ведь эти рецепты непременно удивят ваших домочадцев.