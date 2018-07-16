«Что за ингредиенты?»: Тина Канделаки поделилась рецептом морковной запеканки

Популярная телеведущая Тина Канделаки неоднократно отмечала, что без правильного питания сложно сохранять хорошую физическую форму. А потому звезда время от времени делится с публикой рецептами вкусных и полезных блюд, впрочем, ингредиенты для своих деликатесов звезда приобретает явно не в простых магазинах.

Можно смело утверждать, что спорт и правильное питание — залог идеальной фигуры теледивы Тины Канделаки. Звезда всегда находит время для усердных тренировок в спортзале, а также немало внимания уделяет своему питанию, делая в первую очередь ставку на пользу кушанья. Впрочем, перечень продуктов, в обязательном порядке присутствующих в ее рационе, смущает некоторых обывателей. Ну а рецепт такого простого и бесхитростного блюда, как морковная запеканка, который ведущая спортивного канала «Матч» предложила своим поклонникам, и вовсе вызвал недоумение. Ведь для приготовления Тина рекомендует использовать ингредиенты, которых не отыщешь на полках обычных магазинов.

«Готовим морковную запеканку 50 г овсяных хлопьев, 15 г кокосовой муки, 1 яичный белок, 50 г моркови, 30 г апельсина и его цедру 5 г кокосовой стружки. Измельчаем овсянку в муку и добавляем в нее кокосовую муку и стружку. Трем морковь и кубиками режем апельсин. Взбиваем яйцо и смешиваем все ингредиенты. Выкладываем получившуюся массу в форму диаметром 15-20 см и сверху натираем цедру апельсина. Запекаем 25 мин. при 150°С», — поделилась Канделаки, вызвав смешки в рядах своих почитателей. Ведь кокосовая мука — далеко не самый распространенный продукт. Что и говорить, на полках не всегда можно отыскать кокосовое молоко или стружку, а уж о существовании муки из этого продукта некоторые обыватели доселе и не знали.

«Мне нравятся ингредиенты, где вот раздобыть кокосовую муку?» «Что за чудные ингредиенты? Без понтов, простыми продуктами нельзя обойтись?» «Я даже не знала, что такое есть. Чем кокосовую муку можно заменить?» «А можно без кокоса и апельсина? Они только для армата?» «Что-то я не представляю, где в моем захолустье кокосовую муку отыскать»

К слову, ранее Тина делилась рецептом сырников, назвав это своим «вторым завтраком», и поклонники были искренне удивлены порцией блюда на выходе, ведь столько съесть за один раз под силу только женщине с очень хорошим аппетитом.