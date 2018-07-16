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Валентина Рубцова рассказала о своей диете
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Валентина Рубцова рассказала о своей диете 

Russianshowbiz.info 53 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Валентина Рубцова опубликовала фото в слитном купальнике и ответила на вопросы читателей относительно ее диеты и тренировок.
С самого утра актриса выпивает теплую воду, а затем посвящает 1,5 часа различным занятиям — йоге, растяжке или силовым упражнениям. Валентина уверена, что человек должен заслужить завтрак, поэтому не принимает пищу без предварительной нагрузки. После занятий актриса вновь пьет много воды, ждет 20-30 мину, и только после этого готовит завтрак.
Первый раз она ест кашу с фруктами, на второй завтрак выбирает фрукты и ягоды. Валентина совсем не ест сахар, а на обед обязательно делает суп — овощной или мясной. Вместо хлеба Рубцова предпочитает зелень. Актриса советует пить людям на диете больше теплой воды, полностью исключить из рациона кондитерские изделия, хлеб и фастфуд.
На ужин Валентина ест мясо или рыбу, но старается не есть за три часа до сна. Актриса уточнила, что не считает такую систему питания единственно правильной, но ей она помогает оставаться в форме и следить за весом.
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