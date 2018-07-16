Готовим вкусный салат из кабачков: рецепты с фото 

Кабачок обладает уникальными вкусовыми качествами, поэтому овощ легко сочетается с другими видами овощей. Существует множество быстрых рецептов с фото, по которым готовят салаты из кабачков. Можно вкусно приготовить заготовку на зиму, или сделать закуску из свежего овоща, после чего сразу подать салат к столу. Здесь будут описаны самые простые, но при этом вкусные салаты, которые готовятся из кабачков, с добавлением других овощей.
Салат из кабачков по-корейски
В составе этой закуски присутствуют кабачки, именно они придают салату особенный вкус. Этот пикантный салат заправляется специально приготовленным соусом, в его составе будет сок лимона, немного соевого соуса и растительное масло. Лучше всего готовить закуску заранее, так как овощам необходимо время, чтобы каждый кусочек успел промариноваться.
Требуемые продукты:
кабачок среднего размера — 3 штуки;
перец салатный — 1 штука;
морковь среднего размера — 2 штуки;
соус соевый — 1 ложка;
капуста белокочанная — 250 грамм;
сок лимона — 1 ложка;
лук белый — 1 штука;
соль столовая — по вкусу.
yandex_ad_1 Способ приготовления:
Чтобы приготовить быстро и вкусно салат из кабачков по этому рецепту с фото, следует мелко нашинковать капусту, после чего слегка помять овощ руками.
Кабачки нарезают соломкой крупного размера, предварительно удалив семена из овоща. Капуста смешивается с кабачками в отдельной чаше.
Морковь очищается, после чего ее измельчают с помощью «корейской» терки. Лук очищают и сразу измельчают полукольцами средней толщины.
Подготовленный перец нарезают соломкой или ломтиками как можно тоньше.
Теперь можно сделать соус для овощей, в миске смешивают сок из лимона, наливают туда ложку соевого соуса и растительное масло. Перемешивают, чтобы получить однородную смесь, после чего заливают соусом овощи и солят состав по вкусу.
Оставляют в таком виде смесь из овощей на двенадцать часов, чтобы салат хорошо пропитался.
Салат из свежих кабачков и редиса
Это свежий салат, который подойдет для диетического питания, или чтобы подать к столу за обедом.
Требуемые продукты:
лук зеленый — 50 грамм;
кабачок молодой — 350 грамм;
масло растительное — 50 мл;
редис свежий — 150 грамм;
зелень петрушки — 1 пучок;
соль столовая — по вкусу.
Этапы приготовления:
Кабачки и редис следует хорошо промыть, после чего измельчить овощи с помощью крупной терки.
Зеленый лук промывают, после чего нарезают кольцами.
Все продукты складывают в одну миску и солят, вливают в салатницу растительное масло и перемешивают.
Последним этапом добавляют в закуску рубленную петрушку.
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Салат из кабачков в медовом соусе
Маринад с добавлением меда делает готовую закуску особенно вкусной. Чтобы приготовить этот салат из кабачков по рецепту с фото быстро, необходимо использовать только один овощ и специи.
Требуемые продукты:
свежие кабачки — 1 кг;
перец молотый — 3 грамма;
зелень петрушки — 10 грамм;
соль — 5 грамм;
чеснок молодой — 4 зубчика;
масло оливковое — 150 мл;
мед натуральный — 20 грамм;
уксусная кислота 6% — 4 ложки.
Рецепт приготовления:
Кабачки следует хорошо промыть, после чего разрезать на две части и начать нарезку тонкими пластинами. Каждый кусочек должен быть не более половины сантиметра в ширину, и пяти сантиметров в длину.
Петрушка промывается, после чего мелко шинкуется.
Овощи кладут в глубокую миску, солят кабачки по вкусу, и сразу добавляют туда измельченную петрушку и молотый перец. В таком виде оставляют на тридцать пять минут салат настаиваться.
Тем временем чеснок измельчают прессом, в отдельной миске смешивают оливковое масло и мед, отправляют в смесь чеснок и уксусную кислоту. Перемешивают до получения однородного соуса.
Салат заливают соусом, сразу перекладывают в банки и стерилизуют не менее получаса.
Салат из кабачков с кедровыми орехами
Дополнительный ингредиент сделает вкусовые качества салата особенно необычными и пикантными.
Требуемые продукты:
кабачки среднего размера — 3 штуки;
лимонный сок — 15 мл;
кедровые орехи — 50 грамм;
оливковое масло — 20 мл;
соль крупная — по вкусу;
пармезан — 200 грамм;
перец молотый — 5 грамм.
yandex_ad_2 Этапы приготовления заготовки:
Процесс приготовления салата вполне прост, необходимо промыть кабачки и удалить у них середину.
После этого овощ нарезают очень тонкими пластинами небольшого размера, или же измельчают продукт с помощью терки.
Кедровые орешки помещают на сухую сковороду и обжаривают несколько минут, после чего слегка измельчают.
Готовые орехи отправляют к кабачкам, туда же натирают пармезан и добавляют все необходимые специи.
Желательно дать закуске настояться некоторое время, чтобы она успела пропитаться всеми ароматами и вкусами специй.
Можно не включать в рецепт пармезан, или использовать сыр с низким процентом жирности, тогда закуска получится диетической. Так как пармезан достаточно соленый, соль следует добавлять уже после него.