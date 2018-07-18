С щавелем, морковью и перцем чили. Рецепты из кабачков на скорую руку

Кабачки считаются диетическим блюдом, в них мало калорий. Они особенно полезны людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, имеющим проблемы с почками. Кому-то кабачки кажутся водянистыми, но это значит, что вы просто не умеете их готовить. «АиФ-Казань» собрал несколько рецептов несложных и быстрых блюд из этого полезного овоща.

Кабачковая лапша-«десятиминутка»

Ингредиенты:

Молодые кабачки — 2 штукиМорковь 1 штукаЧеснокРастительное маслоСвежая зеленьСоль, перец, приправы

Способ приготовления:

Шаг 1. Моем кабачок, разрезаем на две половинки и далее нарезаем вместе с кожурой на тонкие полоски при помощи овощечистки. Ширина значения не имеет, но не делайте их слишком прозрачными.

Шаг 2. Разогреваем сковороду, добавляем две ложки растительного масла.

Шаг 3. Выкладываем лапшу на сковороду, через пару минут перемешиваем.

Шаг 4. Шинкуем морковь овощечисткой и выкладываем на сковороду поверх лапши. Через две минуты перемешать.

Шаг 5. Через две минуты посолить и поперчить. Добавить измельченные чеснок и зелень (особенно рекомендуется кинза).

Шаг 6. Перемешать и тушить до готовности.

Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

Медальоны из кабачков

Ингредиенты:

Кабачок 2 штукиПомидоры— 2 штуткиЧеснок — 2 зубчикаМайонез или сметана для соусаСвежая зеленьМасло растительное

Способ приготовления:

Шаг 1. Кабачки моем и нарезаем медальоны по 0,5-0,7 см толшиной. Солим.

Шаг 2. Обваливаем в муке.

Шаг 4. Обжариваем на сковороде с растительным маслом до готовности.

Шаг 5. Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем их на салфетку.

Шаг. 6. Нарезаем на медальоны помидоры.

Шаг 7. Готовим соус. Майонез смешиваем с порубленной зеленью и чесноком.

Шаг 8. Формируем медальоны. На кабачок кладем соус, затем дольку помидора и закрываем еще одним медальоном из кабачка. Сверху посыпаем зеленью.

Котлеты из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки — 400 гРис (любой) — 200 гМукаПряности (паприка, куркума, карри, черный молотый перец — на ваш вкус) Соль по вкусуРастительное маслоУкроп

Шаг 1. Моем и очищаем кабачки от кожуры. Если кабачки перезрелые, удаляем семена. Натираем на крупной терке.

Шаг 2. Отвариваем рис в подсоленной воде до полной готовности (на одну часть риса две части воды, для длиннозерного риса — побольше). Остужаем.

Шаг 4. Смешиваем кабачки с рисом. Добавляем соль, муку, пряности, измельченный укроп и вымешиваем до однородной массы.

Шаг 5. Формируем котлеты и обваливаем их в муке.

Шаг 6. Обжариваем в большом количестве растительного масла до румянца. Такие питательные котлетки можно подавать к гарниру, салату и подливе.

Салат из кабачков с щавелем и помидорами

Ингредиенты:

Кабачки — 400 гЩавель — 50-100 гПомидоры — 350-400 гПетрушка — 4-5 веточек

Для заправки:

Масло оливковое — 3 ст.л. Уксус бальзамический или винный — 1 ст.л. Горчица французская — 1 ст.л. Чеснок — 2 зубкаСоль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1. Кабачки помыть, срезать верхушку. Нарезать тонкой соломкой или нашинковать овощечисткой.

Шаг 2. Готовим заправку: смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус, французскую горчицу и измельченный чеснок.

Шаг 3. Добавляем кабачки и перемешиваем.

Шаг 4. Нарезаем щавель, петрушку, помидоры и добавляем к кабачкам.

Шаг 5. Солим, перчим и перемешиваем.

Очень простой салат из вашего огорода. Подойдет как закуска к шашлыкам, сочетается с гарнирами из картофеля и круп.

Быстрые маринованные кабачки (острые)

Кабачки — 1 шт. Уксус столовый — 1 ст.л. Сахар — 1 ст.л. Соль — 3/4 ч.л. Вода — 150 млЧеснок — 3 зубчикаПерец чили — 1/3 стручкаУкроп — 10 гПаприка, перец красный — по вкусуПерец молотый — по вкусуМасло растительное — 1 ч.л. Лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления:

Шаг 1. Берем кабачок среднего размера, нарезаем медальоны. Если нужно, чтобы они замариновались быстрее, нарезайте тонко.

Шаг 2. Берем глубокую миску или банку укладываем вниз кабачки, поверх — нарезанный укроп и нарезанные зубчики чеснока, нарезанные кусочки перца чили.

Шаг 3. Сверху так же уложить второй слой.

Шаг 5. Готовим маринад. Кипятим буквально пару минут в кастрюле или сотейнике воду с добавленнымии специями, лавровым листом, солью, сахаром, маслом и уксусом.

Шаг 6. Заливаем горячим маринадом кабачки и оставляем остывать. На ночь убираем в холодильник. Они готовы.