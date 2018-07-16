Ещё
Жители Кузьминок продегустировали варенье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Кузьминок продегустировали варенье 

Управа района Кузьминки 37 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 района Кузьминки состоялось невероятно веселое и вкусное мероприятие — «Мы славим женское старинное уменье — варить вкуснейшее варенье». Все желающие смогли поучаствовать в дегустации различных вкусов этого лакомства и даже попытаться выиграть волшебный свиток с рецептом.
Гости смотрели мультфильмы, участвовали в викторине и познакомились с историей варенья, а самые неравнодушные принесли на пробу свое угощенье из дома. Так, например, все смогли попробовать варенье из кизила и даже из шишек. (ис)
Управа района Кузьминки: последние новости
В одном из детских садов Кузьминок отметили День шоколада Хор из Кузьминок победил в конкурсе «Черноморский Олимп» Конкурс кулинарного мастерства провели в ТЦСО «Кузьминки»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда25
«Обо мне скоро начнет ходить дурная слава»
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками6
Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение