Жители Кузьминок продегустировали варенье

В библиотеке № 115 района Кузьминки состоялось невероятно веселое и вкусное мероприятие — «Мы славим женское старинное уменье — варить вкуснейшее варенье». Все желающие смогли поучаствовать в дегустации различных вкусов этого лакомства и даже попытаться выиграть волшебный свиток с рецептом.

Гости смотрели мультфильмы, участвовали в викторине и познакомились с историей варенья, а самые неравнодушные принесли на пробу свое угощенье из дома. Так, например, все смогли попробовать варенье из кизила и даже из шишек. (ис)