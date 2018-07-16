Охлаждающий, бодрящий и лечебный. Чай, который вкусно и полезно пить

В садах растёт много растений, листья или плоды которых обладают полезными свойствами. Правильно смешав и заварив их в термосе, можно получить натуральную замену всей химии в домашней аптечке.

Выбираем эффект

Травники советуют обязательно иметь на участке перечную мяту и мелиссу (разновидность мяты). Жарким летом нет ничего лучше. Эти травы, заваренные с чёрным или зелёным чаем, обладают охлаждающим и освежающим действием, помогая вывести лишний жар и лишнюю воду из организма. Другими словами берегут организм от перегрева и справляются с отёчностью. Такой же эффект имеет трахун, однако он не так популярен из-за пряного вкуса.

Особое внимание следует уделить такими ценными кустарниками, как малина и смородина. Листья последних лучше собрать и заготавливать на чай в период цветения, либо когда ягоды только набирают цвет.

Малина и смородина богаты витамином С и различными микроэлементами, что позволит поддержать иммунитет и избавиться от чувства переутомления и усталости.

— Добавим к этим листьям липовый цвет (жёлто-белые цветы липы), — подсказывает фитотерапевт Ирина Вострюхина, — и получим отличное противовоспалительное и жаропонижающее средство, которое принимают во время болезни.

Сейчас всё больше садоводов выращивают калину. Осенью ягоды собирают и замораживают, они очень долго хранятся в таком виде, не теряя при этом своих целебных качеств. Полезны плоды калины пожилым людям. Считается, что это одно из лучших средств при сахарном диабете, склеротических явлениях, деменциях.

Очень полезны и ароматны плоды дикой (лесной) земляники. Компоты из свежих ягод летом и сушёные плоды в чай после завершения сезона — прекрасное средство, которое заряжает витаминами, полезными микроэлементами на целый год. Листья тоже хорошо идут в чай, однако их нужно собирать во время цветения, в конце июня.

Многие любят чай с чабрецом (тимьяном). Траву собирают в небольшом количестве из-за специфического вкуса, который понравится не всем. И цветы, и мелкие листочки можно добавлять в чай. Чабрец снимает воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, хорошо помогает при застройных процессах в организме и вздутиях, имеет хороший противовоспалительный эффект.

Настоящим тонизирующим действием обладает лимонник китайский. Правда, большого распространения среди уральских садоводов он не получил, растение с трудом приживается. Тем не менее, годы лимонника, которые созревают ближе к сентябрю славятся сильным возбуждающим (бодрящим) действием. Врачи предупреждают, что потреблять его нужно умеренно, горсть ягод может вполне оставить без сна на двое суток.

Лечебные закрома природы

Очень хорошо иметь на участке одуванчики. Во-первых, весной, когда только появляются первые листочки одуванов, их хорошо добавлять в салаты, это тоже богатое витаминами средство. Корни нужно выкапывать позднее, когда созреют цветы. При прополке их лучше сохранять и зимой составлять желчегонные сборы. Корни этого цветка является сильным желчегонным средством, и применяются при профилактике онкологии молочной железы.

Не нужно выпалывать всю крапиву — это первое средство при кровотечениях. Вместе со щавелем, собранным весной, из травы варят вкусный суп. Такая пища обеспечит организм витамином С. Позже крапиву заготавливают на настои.

Воробьиная трава (конотопка) — спорыш — хорошо заваривать в течение лета, по вкусу довольно нейтрален, а потому легко можно добавлять и смешивать с разными растениями. Помогает при всех воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и хорошо «дробит» камни, как в желчном пузыре, так и почках.

В июле цветёт донник. Этот прекрасный медонос при заваривании придаёт чаю приятный аромат и имеет сосудорасширяющий эффект.

Советы фито-эксперта

травяной чай можно смешивать с чёрным или зелёным (главное следить, чтобы их было небольшое количество), заваривать кипятком и настаивать летом в течение 15-30 минут, затем процедить, летом в сезон ягод хорошо делать компоты из малины, смородины, вишня. Варить следует, не добавляя сахара, заменив его натуральными подсластителями: изюмом или финиками, летом можно покупать и добавлять в чай (заваривать) ягоды годжи. В них большое количество аминокислот, микроэлементов и витаминов, любимый чай нашего эксперта фитотерапевта Ирины Вострюхиной: липа с мелиссой вместе с зелёным чаем.