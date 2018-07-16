В Казани начали выпускать странный кетчуп. Со вкусом колы

Кетчуп со вкусом колы. Фото: pikabu.ru В Казани начали выпускать кетчуп со вкусом колы. Как она сочетается с помидорами — непонятно, но соус уже заметили на прилавках.

«Это нечто особенное», — прокомментировала новинку PR-директор «Нэфиса» Айгуль Мирзаянова.

Покупатель видит на упаковке томат, купающийся в коле, а не в воде. Слово «кетчуп» стилизовано под надпись, которую использует один главных «газированных» брендов. Видимо, чтобы покупатель понимал, что к чему.

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