Ещё
В Казани начали выпускать странный кетчуп. Со вкусом колы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани начали выпускать странный кетчуп. Со вкусом колы 

Казанский Портал 1 час назад
Кетчуп со вкусом колы. Фото: pikabu.ru  В Казани начали выпускать кетчуп со вкусом колы. Как она сочетается с помидорами — непонятно, но соус уже заметили на прилавках.
«Это нечто особенное», — прокомментировала новинку PR-директор «Нэфиса» Айгуль Мирзаянова.
Покупатель видит на упаковке томат, купающийся в коле, а не в воде. Слово «кетчуп» стилизовано под надпись, которую использует один главных «газированных» брендов. Видимо, чтобы покупатель понимал, что к чему.
Читайте также:
Вредные продукты, которые стоит вычеркнуть из своей жизни
Как будут выглядеть контейнеры для раздельного сбора мусора в Казани
Казанский Портал: последние новости
На фанфесте в Казани ели хот-доги и пили пиво. В больших количествах «Святая» сняла с продажи скандальные футболки «марҗа» В пятницу автобусы начнут ходить в 4 утра
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода рассказала, как назвала дочь6
Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас1
Подписчики Галкина раскритиковали его обед6
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение