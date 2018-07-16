Яблочно-морковные маффины с отрубями

Диетические и очень полезные маффины без грамма жира.

Ингредиенты

Пшеничная мука225 г льняная мука100 г отруби50 г мед3 ст. л.

разрыхлитель1 ч. л.

соль0,5 ч. л.

корица2 ч. л.

морковь (крупная) 1 шт.

яблоки2 шт.

изюм100 г грецкие орехи100 г молоко180 мл яйца2 шт.

ванильный сахар1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Время готовки 45 минКоличество персон 6 челУровень сложности ЛегкоКухня Американская

Если у вас нет льняной муки, измельчите льняные семена в кофемолке или в блендере.

Яблоки и морковь очистите и натрите на крупной терке.

В большой миске смешайте оба вида муки, отруби, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу. Добавьте яблоки, морковь, изюм и нарубленные орехи. Яйца, мед и молоко взбейте венчиком. Влейте в сухие ингредиенты. Очень быстро перемешайте, не добиваясь полной однородности теста.

Формы для маффинов смажьте растительным маслом. Выложите в них тесто, наполняя на 2/3. Выпекайте около 20 минут.