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Яблочно-морковные маффины с отрубями
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Яблочно-морковные маффины с отрубями 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Диетические и очень полезные маффины без грамма жира.

Ингредиенты

Пшеничная мука225 г  льняная мука100 г  отруби50 г  мед3 ст. л.
разрыхлитель1 ч. л.
соль0,5 ч. л.
корица2 ч. л.
морковь (крупная) 1 шт.
яблоки2 шт.
изюм100 г  грецкие орехи100 г  молоко180 мл  яйца2 шт.
ванильный сахар1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов.
Время готовки 45 минКоличество персон 6 челУровень сложности ЛегкоКухня Американская
Если у вас нет льняной муки, измельчите льняные семена в кофемолке или в блендере.
Яблоки и морковь очистите и натрите на крупной терке.
В большой миске смешайте оба вида муки, отруби, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу. Добавьте яблоки, морковь, изюм и нарубленные орехи. Яйца, мед и молоко взбейте венчиком. Влейте в сухие ингредиенты. Очень быстро перемешайте, не добиваясь полной однородности теста.
Формы для маффинов смажьте растительным маслом. Выложите в них тесто, наполняя на 2/3. Выпекайте около 20 минут.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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