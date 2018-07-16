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Рогалики с яблоками
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Рогалики с яблоками 

Карельские вести 2 часа назад
Воздушные рогалики из слоеного теста с ароматной яблочной начинкой.
Ингредиенты
Слоеное тесто 1 пласт
яблоки 2 шт.
сахар 70 г  корица по вкусу
ваниль по вкусу
молотая гвоздика по вкусу
мускатный орех по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яблоки очистите и нарежьте маленькими кубиками. Смешайте их с сахаром и специями.
Тесто тонко раскатайте и нарежьте на треугольники. Выложите на тесто яблочную начинку и заверните рогалики.
Выложите рогалики на смазанный маслом противень. Выпекайте в течение 25-30 минут до золотистого цвета.
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