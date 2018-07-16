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Миндально-апельсиновый пирог
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Миндально-апельсиновый пирог 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежный пирог из миндальной муки с апельсинами.
Ингредиенты
Апельсины 3 шт.
яйца 3 шт.
сахар 300 г  миндальная мука 300 г  разрыхлитель 1 ч. л.
апельсиновый ликер 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 градусов. Форму для пирога смажьте маслом. На дно формы положите кусок бумаги для выпечки.
Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Два апельсина положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, Варите около 20 минут. Слейте воду, снова залейте апельсины холодной водой и опять варите около 20 минут. Охладите апельсины, залив их холодной водой.
Разрежьте апельсины и удалите семена. Затем с помощью блендера или кухонного комбайна превратите их в пюре.
Взбейте яйца с 215 г сахара до полного растворения сахара и светлого цвета. Добавьте миндальную муку, разрыхлитель и апельсиновое пюре. Хорошо перемешайте силиконовой лопаткой.
Выложите тесто в форму и поместите в духовку. Выпекайте около 1 часа. Охладите в течение 15 минут и выньте из формы.
Для сиропа с третьего апельсина снимите цедру с помощью терки. Положите цедру в маленькую кастрюльку, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите около 5 минут. Слейте воду, обсушите цедру и снова положите ее в кастрюльку. Выжмите в нее сок из апельсина и всыпьте оставшийся сахар. Добавьте ликер и поставьте кастрюльку на огонь и готовьте около 3 минут, пока соус не загустеет. Полейте соусом пирог при подаче.
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