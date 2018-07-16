Миндально-апельсиновый пирог

Нежный пирог из миндальной муки с апельсинами.

Ингредиенты

Апельсины 3 шт.

яйца 3 шт.

сахар 300 г миндальная мука 300 г разрыхлитель 1 ч. л.

апельсиновый ликер 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов. Форму для пирога смажьте маслом. На дно формы положите кусок бумаги для выпечки.

Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Два апельсина положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, Варите около 20 минут. Слейте воду, снова залейте апельсины холодной водой и опять варите около 20 минут. Охладите апельсины, залив их холодной водой.

Разрежьте апельсины и удалите семена. Затем с помощью блендера или кухонного комбайна превратите их в пюре.

Взбейте яйца с 215 г сахара до полного растворения сахара и светлого цвета. Добавьте миндальную муку, разрыхлитель и апельсиновое пюре. Хорошо перемешайте силиконовой лопаткой.

Выложите тесто в форму и поместите в духовку. Выпекайте около 1 часа. Охладите в течение 15 минут и выньте из формы.

Для сиропа с третьего апельсина снимите цедру с помощью терки. Положите цедру в маленькую кастрюльку, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите около 5 минут. Слейте воду, обсушите цедру и снова положите ее в кастрюльку. Выжмите в нее сок из апельсина и всыпьте оставшийся сахар. Добавьте ликер и поставьте кастрюльку на огонь и готовьте около 3 минут, пока соус не загустеет. Полейте соусом пирог при подаче.