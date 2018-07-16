Шоколадно-кокосовые оладьи

Американские оладьи или панкейки — одно из самых популярных блюд для завтрака. Предлагаем вам еще один рецепт их приготовления.

Ингредиенты

Мука 300 г разрыхлитель 3 ч. л.

соль 1 ч. л.

кефир 350 мл яйца 2 шт.

сахар 2 ст. л.

сливочное масло 60 г шоколадные капли 150 г кокосовая стружка 50 г Способ приготовления

В большой емкости смешайте муку, разрыхлитель и соль. В отдельной емкости смешайте кефир, яйца, сахар и растопленное сливочное масло. Влейте полученную смесь в муку и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте шоколадные капли и кокосовую стружку.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Растопите немного сливочного масла в сковороде. Половником наливайте на нее немного теста и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с растопленным сливочным маслом.