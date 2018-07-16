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Шоколадно-кокосовые оладьи
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Шоколадно-кокосовые оладьи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Американские оладьи или панкейки — одно из самых популярных блюд для завтрака. Предлагаем вам еще один рецепт их приготовления.
Ингредиенты
Мука 300 г  разрыхлитель 3 ч. л.
соль 1 ч. л.
кефир 350 мл  яйца 2 шт.
сахар 2 ст. л.
сливочное масло 60 г  шоколадные капли 150 г  кокосовая стружка 50 г  Способ приготовления
В большой емкости смешайте муку, разрыхлитель и соль. В отдельной емкости смешайте кефир, яйца, сахар и растопленное сливочное масло. Влейте полученную смесь в муку и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте шоколадные капли и кокосовую стружку.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Растопите немного сливочного масла в сковороде. Половником наливайте на нее немного теста и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с растопленным сливочным маслом.
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