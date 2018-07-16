Всего 3 минуты для того, чтобы убрать «подушки» на боках!

У многих людей на боках присутствуют жировые отложения, избавиться от которых не просто. Но, это реально. Смотрите как!

Чтобы убрать бока, необходимо регулярное кардио и правильное питание. А чтобы подтянуть мышцы, выполняйте наш комплекс 1 раз в неделю. Худеть локально невозможно! Необходим комплексный подход.

Важнейшим фактором в борьбе с жиром на боках является употребление здоровой пищи.

Для этого необходимо:

Ежедневно выпивать по 2 литра воды;

Каждый день съедать много фруктов и овощей, в которых содержится клетчатка;

Исключить из своего рациона жареные и жирные продукты, а также сахар;

Придерживаться диеты, способствующей сжиганию жира;

1-3 раза в неделю выполнять данный комплекс.

У многих людей жир откладывается именно в районе поясницы. Бывают случаи, когда даже стройные девушки выражают свое неудовольствие тем, что в районе талии у них есть небольшие складочки.

Сейчас мы с вами будем учиться бороться с боками с помощью упражнений, посмотреть которые вы можете на видео.

Занимайтесь регулярно и с удовольствием! Тренируйтесь вместе с FITNESSI!