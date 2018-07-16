Всего 3 минуты для того, чтобы убрать «подушки» на боках! 

У многих людей на боках присутствуют жировые отложения, избавиться от которых не просто. Но, это реально. Смотрите как!
Чтобы убрать бока, необходимо регулярное кардио и правильное питание. А чтобы подтянуть мышцы, выполняйте наш комплекс 1 раз в неделю. Худеть локально невозможно! Необходим комплексный подход.
Важнейшим фактором в борьбе с жиром на боках является употребление здоровой пищи.
Для этого необходимо:
Ежедневно выпивать по 2 литра воды;
Каждый день съедать много фруктов и овощей, в которых содержится клетчатка;
Исключить из своего рациона жареные и жирные продукты, а также сахар;
Придерживаться диеты, способствующей сжиганию жира;
1-3 раза в неделю выполнять данный комплекс.
У многих людей жир откладывается именно в районе поясницы. Бывают случаи, когда даже стройные девушки выражают свое неудовольствие тем, что в районе талии у них есть небольшие складочки.
Сейчас мы с вами будем учиться бороться с боками с помощью упражнений, посмотреть которые вы можете на видео.
Занимайтесь регулярно и с удовольствием! Тренируйтесь вместе с FITNESSI!