Легкий десерт: панкейк 

Виктор Титов — шеф-повар ресторана «Фаренгейт» специально придумал легкий, можно сказать — диетический аанкейки с черной смородиной и карамелью. Угощайтесь или угощайте!
Вам понадобится:
1стакан муки
1ч. л соли
1ч. л сахара
1/2 ч. л разрыхлителя
1 яйцо
1 стакан кефира
1 ст. л сливочного масла
Соединить и вымешивать около 5-7 минут до однородной массы. На сухой сковороде обжариваем панкейки. Подаём с любым кремом или кленовым сиропом, и черной смородиной или любыми любимыми ягодами.
Фото: архив ресторана