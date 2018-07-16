Легкий десерт: панкейк

Виктор Титов — шеф-повар ресторана «Фаренгейт» специально придумал легкий, можно сказать — диетический аанкейки с черной смородиной и карамелью. Угощайтесь или угощайте!

Вам понадобится:

1стакан муки

1ч. л соли

1ч. л сахара

1/2 ч. л разрыхлителя

1 яйцо

1 стакан кефира

1 ст. л сливочного масла

Соединить и вымешивать около 5-7 минут до однородной массы. На сухой сковороде обжариваем панкейки. Подаём с любым кремом или кленовым сиропом, и черной смородиной или любыми любимыми ягодами.

Фото: архив ресторана