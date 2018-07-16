Ещё
Замороженный десерт с вишнями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Замороженный десерт с вишнями 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Нежный десерт из сыра филадельфия с вишневым соусом и хрустящими кусочками печенья.
Ингредиенты
Сыр филадельфия 200 г  сгущенное молоко 300 мл  сливки 150 мл  вишни 1,5 стакана
лимонный сок 1 ч. л.
сахар 1/3 стакана
ваниль по вкусу
песочное печенье 50 г  Способ приготовления
Смешайте филадельфию, сгущенное молоко и сливки в кастрюле. Слегка взбейте, накройте крышкой и поместите в холодильник на 2-4 часа.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем приготовьте соус. Для этого из вишен удалите косточки и крупно нарежьте ягоды. Добавьте четверть стакана воды, лимонный сок, сахар и ваниль. Поместите на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте до загустения около 10 минут. Снимите с огня и остудите.
Печенье измельчите в крошку.
Сырную массу перелейте в чистый контейнер, добавьте вишневый соус и крошку из печенья, перемешайте, но не до полной однородности. Накройте крышкой и поместите в морозилку на 4 часа. Каждые полчаса вынимайте и хорошо перемешивайте. Затем разложите по стаканам или креманкам и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Крокеты из креветок и картофеля Медовые вафли с черникой Ореховые пирожные с финиками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Как звезды пытаются быть идеальными1
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
5 свадеб, стоивших как бюджет страны5
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение