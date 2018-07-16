Замороженный десерт с вишнями

Нежный десерт из сыра филадельфия с вишневым соусом и хрустящими кусочками печенья.

Ингредиенты

Сыр филадельфия 200 г сгущенное молоко 300 мл сливки 150 мл вишни 1,5 стакана

лимонный сок 1 ч. л.

сахар 1/3 стакана

ваниль по вкусу

песочное печенье 50 г Способ приготовления

Смешайте филадельфию, сгущенное молоко и сливки в кастрюле. Слегка взбейте, накройте крышкой и поместите в холодильник на 2-4 часа.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем приготовьте соус. Для этого из вишен удалите косточки и крупно нарежьте ягоды. Добавьте четверть стакана воды, лимонный сок, сахар и ваниль. Поместите на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте до загустения около 10 минут. Снимите с огня и остудите.

Печенье измельчите в крошку.

Сырную массу перелейте в чистый контейнер, добавьте вишневый соус и крошку из печенья, перемешайте, но не до полной однородности. Накройте крышкой и поместите в морозилку на 4 часа. Каждые полчаса вынимайте и хорошо перемешивайте. Затем разложите по стаканам или креманкам и подавайте.