Замороженный десерт с вишнями 

Нежный десерт из сыра филадельфия с вишневым соусом и хрустящими кусочками печенья.
Ингредиенты
Сыр филадельфия 200 г сгущенное молоко 300 мл сливки 150 мл вишни 1,5 стакана
лимонный сок 1 ч. л.
сахар 1/3 стакана
ваниль по вкусу
песочное печенье 50 г Способ приготовления
Смешайте филадельфию, сгущенное молоко и сливки в кастрюле. Слегка взбейте, накройте крышкой и поместите в холодильник на 2-4 часа.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем приготовьте соус. Для этого из вишен удалите косточки и крупно нарежьте ягоды. Добавьте четверть стакана воды, лимонный сок, сахар и ваниль. Поместите на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте до загустения около 10 минут. Снимите с огня и остудите.
Печенье измельчите в крошку.
Сырную массу перелейте в чистый контейнер, добавьте вишневый соус и крошку из печенья, перемешайте, но не до полной однородности. Накройте крышкой и поместите в морозилку на 4 часа. Каждые полчаса вынимайте и хорошо перемешивайте. Затем разложите по стаканам или креманкам и подавайте.