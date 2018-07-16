Что приготовить на день рождения: простые и вкусные рецепты

День рождение — отличный повод накрыть праздничный стол и удивить гостей интересными рецептами. Главное, что все предложенные ниже фото-рецепты очень вкусные и простые в приготовлении.

Закуска «Павлиний хвост»

Для того, чтобы приготовить это блюдо, понадобятся простые и доступные ингредиенты. А именно:

2 свежих огурца;

2 больших помидора;

2 спелых баклажана;

2-3 зубчика чеснока;

сыр (твердый) добавляется по вкусу;

маслины добавляются по вкусу;

майонез для заправки;

соль.

yandex_ad_1 Приготовление:

Все овощи тщательно промываются под проточной водой и аккуратно вытираются полотенцем.

Баклажаны нарезают кружочками и выкладывают в глубокую миску. Посыпаются большим количеством поваренной соли и перемешиваются чистыми руками. Примерно через час с овощей выйдет вся горечь, после чего их нужно промыть большим количеством воды.

Колечки баклажана обжариваются на разогретой сковороде с каждой стороны по 4 минуты. Чтобы ушло все лишнее масло после жарки переложить их на бумажное полотенце или на бумагу для запекания.

За это время помидоры и огурцы нарезаются тонкими кружочками. Закуска будет смотреться еще интереснее, если выбрать томаты разных цветов.

Сыр натирается на крупной терке, соединяется с рубленым чесноком и майонезом. Все тщательно перемешивают и на время отставляют в сторону.

Готовые баклажаны перекладываются на большое блюдо так, чтобы получилась форма павлиньего хвоста. Сверху выкладывается кружочек помидора, затем сырная смесь, а в самом конце — огурец.

Остается лишь украсить закуску маслинами без косточек и поставить блюдо в холодильник на 30-40 минут.

Праздничная закуска «Грибные пеньки»

С таким необычным блюдом, которое разойдется в первую очередь, сможет справиться даже новичок.

Ингредиенты:

250 г шампиньонов;

100 г твердого сыра;

4 ст. л. рафинированного масла;

1 багет (свежий);

1 сладкий перец;

1 луковица;

соль и свежая зелень добавляются по вкусу.

Приготовление:

Чтобы реализовать простой и вкусный рецепт на день рождение, в самом начале следует подготовить начинку. Для этого грибы, луковицу и перец нарезают небольшими дольками.

На следующем этапе подготовленные продукты обжаривают на хорошо разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Очень важно начинку периодически помешивать деревянной лопаткой. За несколько минут до готовности грибы с овощами нужно посолить.

Багет нарезается поперек небольшими кусочками. Необходимо использовать острый нож, чтобы края получились ровными. Мякиш аккуратно приминается в середину.

Остывшая начинка аккуратно выкладывается в багет и посыпается сверху тертым сыром.

Будущая закуска выкладывается на чистый противень и отправляется в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 10 минут.

yandex_ad_2 Готовое блюдо можно украсить свежей зеленью. Оно будет одинаково вкусным как в теплом, так и в холодном виде.

Грибной торт на закуску

Рецепты на день рождения должны отличаться интересной подачей, запоминающимся вкусом и простотой. Всем этим критериям отвечает следующее блюдо, которое можно приготовить по указанной инструкции с фото.

Ингредиенты:

0,5 кг свежих грибов;

100 г + 4 ст. л. густой сметаны;

100-150 г твердого сыра;

80 мл подсолнечного масла;

2-3 луковицы;

за рецептом соль и перец добавляются по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезается небольшими дольками. Грибы шинкуются на тонкие пластинки.

В разогретую сковороду сначала отправляют порезанный лук на несколько минут, а затем — свежие грибы. Все хорошенько перемешивается, поле чего жариться на сильном огне до готовности. В самом конце грибы доводят до вкуса при помощи специй.

Полученная начинка пропускается через мясорубку. Если хочется получить массу, похожую на паштет, то можно повторить это действие еще один раз.

Фольга для запекания складывается в 6 слоев. Лаваш разрезать на 4 равные части, то есть в результате должно получиться 8 листов.

Первый пласт выкладывается на фольгу, промазывается тонким слоем начинки и накрывается лавашем. Действия повторяются, пока не закончится начинка.

На самый верхний слой грибная масса не выкладывается — он промазывается сметаной, точно так же как и бока будущей начинки.

Сыр натереть на мелкой терке и использовать в качестве украшения.

Остается лишь отправить торт в разогретый до 180 градусов духовой шкаф пока сыр не расплавится. Перед подачей на стол, закуска разрезается на небольшие порции и по желанию украшается свежей зеленью.

Быстрый салат «Мужские слезы»

Для следующего фото-рецепта на день рождения используются только самые вкусные и при этом доступные продукты.

Ингредиенты:

350 г шампиньонов (маринованных);

250 г отварной куриной грудки;

200-250 г морковки по-корейски;

150 г натертого сыра;

50 мл уксуса;

4 куриных яйца (предварительно отваренных);

1 луковица;

майонез.

Приготовление:

Нашинковать полукольцами и замариновать его в столовом уксусе (9%).

За это время отварная грудинка нарезается мелкими кусочками и выкладывается первым слоем на красивое круглое блюдо. Все промазывается тонким слоем майонеза. Сверху выкладывается маринованный лук.

Маринованные грибы также измельчаются и выкладываются следующим слоем. Все снова промазывается майонезом, который можно смешать с небольшим количеством горчицы.

Предпоследним слоем салата идет корейская морковка. Остается снова добавить майонез и посыпать все тертым сыром.

Салат «Мужские слезы» можно подавать к столу сразу же после приготовления, но чем дольше блюдо настоится, тем насыщеннее будет его вкус.

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«Муравейник» — салат с курицей и соломкой из картофеля

Необычная подача следующего блюда привлекает внимание гостей и пробуждает в них любопытство. Сложно поверить в самом начале, что для его приготовления используются элементарные ингредиенты.

250 г куриного филе;

100 г легкого майонеза;

100 мл рафинированного масла;

50 г твердого сыра;

3 пера зеленого лука;

2 клубня картофеля;

1 свежий огурец;

1 томат;

1 зубчик чеснока;

соль и перец добавляются по вкусу.

Приготовление:

Филе курицы отварить в большом количестве подсоленной воды. После приготовления мясо должно остыть прямо в воде, чтобы сохранить свою сочность.

На следующем этапе простого фото-рецепта, подходящего на день рождение, мясо нарезается мелкими квадратиками и перекладывается в глубокую миску.

К нему добавляют нарезанный помидор и нашинкованный огурец. Чтобы салат выглядел необычно и вкусно, по рецепту его нужно натереть на терке для корейской морковки.

В миску также отправляется тертый сыр и прессованный зубчик чеснока. Количество этих ингредиентов может меняться, в зависимости от личных предпочтений.

Салат доводится специями до вкуса и заправляется легким майонезом, который можно заменить нежирной сметаной.

Остается приготовить соломку из картофеля. Для этого используется терка для корейской морковки. После картошка тщательно промывается и просушивается на кухонном полотенце.

В глубокой кастрюле разогревается масло для жарки. Картофельная соломка обжаривается в нем партиями до появления золотистого оттенка.

Салат порционно выкладывают на тарелки, а сверху посыпают остывшей картофельной соломкой.

Мясо по-французски с адыгейским сыром

Следующий рецепт горячего блюда на день рождение приглянется любому мясоеду. Оно не только вкусное, но и невероятно простое в приготовлении. Вот список продуктов, которые понадобятся:

1 кг свинины (желательно без жира);

1 кг свежих грибов (лучше всего шампиньонов);

100 г твердого сыра;

100 г адыгейского сыра;

2 томата;

2 репчатые луковицы;

соль, молотый перец и горчица добавляются по вкусу.

Приготовление:

Грибы нарезают тонкими пластинками и обжаривают на разогретом подсолнечном масле. В процессе приготовления их необходимо аккуратно помешивать.

Через несколько минут к грибам добавляют мелко нарезанный лук. Все перемешивают деревянной лопаткой.

Готовые ингредиенты перекладывают в глубокую тарелку. Нужно подождать, пока они немного остынут.

За это время два вида сыра натираются на крупной терке.

Мясо нарезается небольшими ломтиками и хорошо отбивается специальным молоточком с двух сторон.

Духовой шкаф разогревают до 200 градусов. Отбивные промазывают горчицей и выкладываются на противень, который предварительно смазали растительным или сливочным маслом. Также можно использовать бумагу для выпечки.

На мясо сначала выкладывают грибы, затем нарезанный помидор, а в самом конце — адыгейский и твердый сыры. Противень отправляется в духовку на 35-40 минут.

Готовое блюдо подается к столу в горячем виде вместе с любимым гарниром или овощным салатом.

«Герцогиня» — гарнир из картофеля, который невозможно забыть

Простые и вкусные рецепты на день рождения должны и выглядеть соответственно. Ведь даже самый обычный гарнир можно превратить в маленький кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

1 кг сырого картофеля;

50-100 г твердого сыра (можно скомбинировать разные сорта);

2 куриных желтка;

0,5 ч. л. мускатного ореха;

соль и молотый перец добавляются по вкусу.

Приготовление:

Очищенный картофель заливают небольшим количеством воды, солят и отваривают до готовности. Остается лишь сделать пюре с добавлением свежего молока.

Сыр натирают именно на мелкой терке. В противном случае блюдо может развалиться в процессе приготовления.

Сыр перемешивают со слегка остывшим пюре. Туда же добавляют желток и специи. Все хорошо перемешивается до максимальной однородности.

Картофельная масса выкладывается ложкой в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Важно, чтобы картофель все еще оставался теплым.

Противень застилается пергаментом для выпекания. Если смазать его маслом, то блюдо может «расползтись» по всей поверхности.

На пергамент аккуратно выдавливают розочки небольшого размера. Расстояние между ними должно быть в 1-2 см. Нужно следить, чтобы они не слиплись между собой.

Кулинарной кисточкой цветки из картофеля промазываются сырым желтком. Можно обойтись и без этого, но тогда блюдо будет бледным и менее аппетитным.

Запекается гарнир в разогретом духовом шкафу при 200 градусов около 20 минут. За это время должна появиться аппетитная золотистая корочка.

Лимонный ликер: для любителей элитного алкоголя

Рецепт итальянского ликера «Лимончелло» простой и незатейливый. Такой напиток чаще всего готовится на день рождение и считается очень вкусным в Италии.

Ингредиенты:

500 мл качественной водки;

350 г питьевой воды;

350 г сахарного песка;

5 спелых лимонов.

Приготовление:

Лимоны тщательно промываются под проточной водой, после чего с них острым ножом счищается кожура.

Полученная цедра выкладывается на дно стеклянной банки и заливается водкой. Емкость плотно накрывается крышкой и настаивается в темном месте на протяжении недели. Важно раз в несколько дней аккуратно взбалтывать лимонный напиток.

По истечению указанного времени готовится сироп. Для этого в глубокой кастрюле сахарный песок соединяется с питьевой водой. Все перемешивается несколько раз и ставится на медленный огонь. После закипания сироп варится не более 5 минут и охлаждается до комнатной температуры.

По рецепту, чтобы получить вкусный и простой напиток на день рождение, остается лишь процедить водку через мелкое сито или марлю и смешать ее с сахарным сиропом.

Как вы могли убедиться готовить с фото-рецептами намного проще.

Опираясь на опыт прошлых поколений и известных поваров, даже из обычных продуктов можно приготовить невероятные блюда, которые станут украшением любого стола.