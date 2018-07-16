Фисташковый кекс

Кекс из фисташек, приготовленный почти без муки.

Ингредиенты

Растительное масло 120 мл яйца 7 шт.

фисташки 450 г сахар 200 г мука 1 ст. л.

молотый кардамон 1 ч. л.

ванильный экстракт 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Отделите белки от желтков. Взбейте белки в крепкую пену.

Фисташки измельчите в блендере с 1 столовой ложкой сахара. В процессе перемешивайте фисташки пару раз, чтобы они не превратились в пасту.

В небольшой миске разотрите желтки с сахаром в однородную массу. Добавьте молотые фисташки, муку и кардамон. Добавьте ванильный экстракт и растительное масло. Аккуратно вмешайте взбитые белки.

Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 50 минут, пока зубочистка не будет выходить чистой из центра кекса. Охладите в течение 10 минут, затем нарежьте. Подавайте со взбитыми сливками или мороженым.