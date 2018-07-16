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Фисташковый кекс
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Фисташковый кекс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Кекс из фисташек, приготовленный почти без муки.
Ингредиенты
Растительное масло 120 мл  яйца 7 шт.
фисташки 450 г  сахар 200 г  мука 1 ст. л.
молотый кардамон 1 ч. л.
ванильный экстракт 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Отделите белки от желтков. Взбейте белки в крепкую пену.
Фисташки измельчите в блендере с 1 столовой ложкой сахара. В процессе перемешивайте фисташки пару раз, чтобы они не превратились в пасту.
В небольшой миске разотрите желтки с сахаром в однородную массу. Добавьте молотые фисташки, муку и кардамон. Добавьте ванильный экстракт и растительное масло. Аккуратно вмешайте взбитые белки.
Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 50 минут, пока зубочистка не будет выходить чистой из центра кекса. Охладите в течение 10 минут, затем нарежьте. Подавайте со взбитыми сливками или мороженым.
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