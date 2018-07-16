Фисташковый кекс 

Кекс из фисташек, приготовленный почти без муки.
Ингредиенты
Растительное масло 120 мл яйца 7 шт.
фисташки 450 г сахар 200 г мука 1 ст. л.
молотый кардамон 1 ч. л.
ванильный экстракт 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Отделите белки от желтков. Взбейте белки в крепкую пену.
Фисташки измельчите в блендере с 1 столовой ложкой сахара. В процессе перемешивайте фисташки пару раз, чтобы они не превратились в пасту.
В небольшой миске разотрите желтки с сахаром в однородную массу. Добавьте молотые фисташки, муку и кардамон. Добавьте ванильный экстракт и растительное масло. Аккуратно вмешайте взбитые белки.
Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 50 минут, пока зубочистка не будет выходить чистой из центра кекса. Охладите в течение 10 минут, затем нарежьте. Подавайте со взбитыми сливками или мороженым.