Кукурузный кекс с медом и апельсином

Очень вкусный кекс с ароматом меда и цитрусовых.

Ингредиенты

Оливковое масло 120 мл яйца 2 шт.

мед 60 мл сахар 100 г пшеничная мука 150 г кукурузная мука 100 г разрыхлитель 2 ч. л.

апельсин (цедра) 1 шт.

апельсиновый сок 120 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов. Прямоугольную форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В большой миске смешайте масло, мед, яйца, сахар и апельсиновый сок. Добавьте оба вида муки, разрыхлитель и цедру. Хорошо перемешайте.

Вылейте тесто в форму и присыпьте сахаром. Выпекайте в течение 35-40 минут. Проверяйте готовность с помощью зубочистки.