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Кукурузный кекс с медом и апельсином
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Кукурузный кекс с медом и апельсином 

Карельские вести 18 июля 2018
Фото: Карельские вести
Очень вкусный кекс с ароматом меда и цитрусовых.
Ингредиенты
Оливковое масло 120 мл  яйца 2 шт.
мед 60 мл  сахар 100 г  пшеничная мука 150 г  кукурузная мука 100 г  разрыхлитель 2 ч. л.
апельсин (цедра) 1 шт.
апельсиновый сок 120 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 градусов. Прямоугольную форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В большой миске смешайте масло, мед, яйца, сахар и апельсиновый сок. Добавьте оба вида муки, разрыхлитель и цедру. Хорошо перемешайте.
Вылейте тесто в форму и присыпьте сахаром. Выпекайте в течение 35-40 минут. Проверяйте готовность с помощью зубочистки.
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