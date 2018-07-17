Едим летом: детские рецепты полезных блюд

СодержаниеМеняем зимнее меню на летнееДетские десерты«Фруктовый сад»Пудинг «Земляничный»Творожный десерт «Персиковый крем»Формируем летние привычки питанияКоктейли с молоком«Банановый рай»«Зеленый мед»«Хоттабыч»Едим играяОвощной салат «Бабочка»Омлет «Дачник»Бутерброд «Клоун»Пюре из картофеля «Светофор»Салат куриный «Лодочка»

С наступлением лета для многих родителей приходит пора беспокойства: дети отказываются от привычных блюд, изредка перекусывая что-то, по мнению родителей, совершенно недостаточное для полноценного обеспечения детского организма полезными веществами. Каких правил организации детского питания следует придерживаться в летний зной и чем накормить ребенка, чтобы он получил максимальное количество витаминов летом, выясняем на MedAboutMe.

Меняем зимнее меню на летнее

Летом всем родителям хочется, чтобы ребенок получил максимум полезного от летнего изобилия. Они рассчитывают, что малыш будет буквально впитывать витамины из всех даров природы, а он «вдруг» становится капризным едоком и отказывается от обычных блюд, ест мало и вообще, по мнению мам и бабушек, «пьет только воду и непонятно, в чем душа держится». Врачи, тем не менее, убеждены, что повода для беспокойства нет. Ребенок все делает правильно, выбирая то количество продуктов и блюд, которое нужно ему именно в этот период.

Во-первых, в летнюю жару аппетит всегда снижается из-за того, что организм не тратит столько калорий для поддержания температуры тела, сколько это необходимо ему зимой.

Во-вторых, и детям, и взрослым рекомендуется сменить зимнее меню на летнее, т. е. не включать в рацион «тяжелую» мясную и жирную пищу.

В-третьих, в жару, чтобы не допустить обезвоживания, лучше давать ребенку легко усваиваемые продукты. Особенно полезны фрукты.

Обратите внимание на сезонные травы. Добавляя в салат из овощей укроп, петрушку, лук, вы обеспечите поставку важных витаминов и минералов в организм ребенка.

Личный опытАлан Грин, врач-педиатр, автор книг о детском питании, США Малыши заслуживают самой лучшей еды. Хотите верьте, хотите нет, но вкусовые предпочтения ребенка начинают развиваться еще в утробе матери. Пища влияет на рост и развитие малыша с первых дней беременности и формирует его дальнейшие вкусовые предпочтения.

У меня четверо детей и я твердо уверен, что органическая пища более питательна и полезна для растущего организма, поэтому я советую создавать здоровые пищевые привычки с самого начала. Можно ли использовать травы и специи в детском питании? Это не только хорошо, это — отличная идея. Долгие годы было принято использовать продукты, которые не дают представления детям о природных ароматах еды. Однако во многих культурах мира принято употребление трав и специй едва ли не с первых дней после рождения ребенка.

Для этого есть веские причины. Реальные пряности и настоящие травы часто являются концентрированными источниками питательных веществ, и они «учат» ребенка ароматам. Как только малыш почувствовал определенный вкус специи и это ему понравилось, он привыкает к тому, что немного корицы, кинзы, мяты или базилика в салате или другом блюде — нормально и вкусно.

Важно!

Имейте в виду, что у младенцев больше вкусовых рецепторов, чем у нас. Они ощущают вкус интенсивнее, чем взрослые, поэтому я советую родителям избегать слишком пряных или острых приправ.

И еще важный момент. Не переусердствуйте в своем желании «загрузить» ребенка витаминами летом. Как бы этого ни хотелось, не стоит забывать, что резкая смена в рационе не пойдет ему на пользу. Закармливание ребенка блюдами из свежих фруктов и овощей может привести к обратному эффекту. В результате, вместо «витаминизации» родители могут получить расстройство желудка и прочие неприятности.

Детские десерты «Фруктовый сад»

Что требуется:

1 яблоко, груша, киви, банан, апельсин; йогурт.

Приготовление:

Фрукты следует нарезать мелкими кусочками, перемешать и заправить йогуртом. При желании, полить сверху ягодным соком.

Пудинг «Земляничный»

Что требуется:

манка; молоко; садовая земляника — 1 чашка; сахар; соль.

Приготовление:

Очищенную землянику измельчаете. Полученную массу протираете через сито. Добавляете сахар, доводите пюре до кипения, затем вводите (без молока) одну чайную ложечку манки, непрерывно помешивая. Варите 5 минут, охлаждаете.

Сварить в молоке оставшуюся манную крупу. Выливаете массу в формочку и охлаждаете.

Нарезать манку небольшими прямоугольниками. Выкладывайте на плоское блюдо, прослаивая земляничным кремом.

Украсить можно половинками земляники и листочками мяты.

Творожный десерт «Персиковый крем»

Что требуется:

персики (1-2 шт.); творог; сахар; ваниль.

Приготовление:

Персики вымыть, порезать кубиками. В блендере смешать персики с другими ингредиентами. Взбить до получения гладкой массы. Украсить кусочками персика.

Формируем летние привычки питания

Еда летом имеет свои особенности. Появляется много сезонных овощей и фруктов, что позволяет сделать рацион ребенка и полезным, и вкусным, и получить массу удовольствия от летней еды. Мамам предстоит летом выбрать «золотую середину» и помнить, что жирное, соленое, жареное и зимой-то не самая полезная еда, а уж летом тем более. Однако умеренность нужна и в отношении фруктово-овощного меню. Не стоит всю дневную норму ягод и фруктов скармливать детям за один присест. Лучше разделить количество равномерно: один перекус может состоять из ягод, а второй может быть овощным.

В самую жару не забывайте о жидкости, овощах и твороге. Он служит прекрасным дополнением и к фруктам, и к овощам.

Комментарий экспертаТатьяна Владимировна Гуторова, врач-педиатр высшей категории, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию

Рацион ребенка обязательно должен содержать белки, поэтому молочные продукты нужны детям в летнее время. Почему это необходимо именно летом?

Повышенное потоотделение в жаркое время года вызывает потерю важных для растущего организма микроэлементов: натрия, хлора, калия, магния и кальция. Восполнить их с легкостью помогает молоко и молочные продукты.

В молоке содержится витамин А, способствующий поддержанию защитных функций. Нежной детской коже в летнее время необходима повышенная защита. Витамин А помогает в регенерации кожи и, что особенно важно, он необходим для профилактики солнечных ожогов. Дополнительно он снижает риск инфекций, стимулирует выработку коллагена.

Многие родители знают, что в жаркие летние дни у детей снижается аппетит и они часто отказываются от мяса. Молоко поможет получить растущему организму незаменимые аминокислоты и витамины группы В в виде вкусных и питательных молочных коктейлей и смузи, молочных десертов из творога с сезонными ягодами и фруктами, которые Вы можете с легкостью приготовить сами.

Коктейли с молоком «Банановый рай»

Что требуется:

бананы — 2 шт. ; мороженое; молоко — 6 чашек. сок апельсина — 1 чашка;

Приготовление:

Блендером взбить все ингредиенты, предварительно измельчив бананы.

«Зеленый мед»

Что требуется:

1 авокадо (мягкий); молоко; мед.

Приготовление:

Измельчить очищенный авокадо, соединить с медом и молоком. Взбить блендером до однородной смеси.

«Хоттабыч»

Что требуется:

1 стакан охлажденного кефира; 2 ложки ягод; 2 ложки яблочного сиропа; молотая корица (на кончике ножа); 1 чайная ложка тертого шоколада.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, кроме шоколада. Взбить смесь миксером и сверху посыпать шоколадом.

Едим играя

Народная мудрость гласит, что без овощей обед похож на праздник без музыки. Взрослые понимают, что овощи полезны и важны для здоровья. А вот как это объяснить малышу? Попробуйте использовать проверенный метод — игру. Привлекайте малышей к приготовлению простых блюд из овощей. Так можно адаптировать «взрослый» салат для ребенка. Важно только правильно выбрать овощи.

Овощной салат «Бабочка»

Что требуется:

1 огурец; 1 помидор; 1 маслина без косточки; стебельки укропа.

Приготовление

Разрезать помидор на две половинки. Отрезать от огурца два круглых и два овальных кружочка. Одну половинку помидора выложить на середину тарелки (туловище бабочки).

Кружочки огурца выложить в виде крылышек у туловища (овальные вверху, круглые внизу), маслинка — голова, стебельки укропа — усики бабочки.

Омлет «Дачник»

Что требуется:

яйца; молоко; помидор; зеленый горошек; зелень.

Приготовление

Взбитые с солью яйца соединить с молоком, добавить нарезанные кусочками помидоры, горошек и аккуратно смешать. Смесь вылить в форму и запечь в духовом шкафу. Выкладывая в тарелку, украсить зеленью.

Бутерброд «Клоун»

Что требуется:

кусочек хлеба; чайная ложка сливочного масла; чайная ложка томатного пюре; ломтик сыра; половинка красного сладкого перца; 2 кружочка огурца; 1 веточка кудрявой петрушки.

Приготовление

Смешать масло и томатное пюре, намазать ломтик хлеба, сверху положить сыр. Выложить два кружочка огурца — это глаза. Нарезать перец тонкими полосками. Одну полоску нарезать кубиками. Из кубиков сделать нос и зрачки глаз. Из другой полоски сделать рот. Из веточек петрушки соорудить прическу.

Пюре из картофеля «Светофор»

Что требуется:

картофель; молоко; сливочное масло; куриное филе; яйцо; 1 чайная ложка сока свеклы; щепотка шафрана; 50 г сливок; зелень; соль.

Приготовление

Сварить картофель и сделать пюре, заправив сливочным маслом и молоком. Разделить массу на три части. Одну часть заправить свекольным соком, другую — рубленой зеленью. Молотый шафран растворить в чайной ложке молока и заправить третью часть пюре.

Куриное пюре мелко порезать, соединить с яйцом и сливками, добавив соли. Полученную массу взбить блендером. Полученную массу выложить тонким слоем на смазанную маслом форму и запечь в духовке. Вырезать из куриной лепешки прямоугольник, разложить на нем картофельный «светофор», украсив зеленью.

Салат куриный «Лодочка»

Что требуется:

широкие стебли сельдерея сливочный сыр; сметана; лимонный сок; базилик; эстрагон; листовая петрушка; мелко натертая лимонная цедра; отварная куриная грудка; 1/2 чашки горошка; мелко нарезанный красный лук; соль.

Приготовление

Очистить стебли сельдерея, разрезать по диагонали на полоски. В чашке смешать размягченный сливочный сыр со сметаной, лимонным соком, базиликом, эстрагоном, петрушкой и цедрой лимона. Добавить нарезанную кусочками куриную грудку, горох, лук и осторожно перемешивать, пока смесь станет однородной. Приправить солью. Разложить чайной ложкой куриный салат на полоски сельдерея.

Накормить ребенка летом непросто. Меняется погода, температура, тип питания детей. Задача родителей — приспособить детское меню к переменам и варьировать его постепенно, с осторожностью добавляя новые блюда и продукты.

Особое внимание обращайте на продукты, которые вызывали у малыша аллергическую реакцию.

Все «секреты» летнего меню укладываются в небольшой, но важный список:

выбирайте «местные» фрукты и овощи; дегустируйте новые продукты с осторожностью; помните о гигиене; соблюдайте правила хранения продуктов.

Здоровое питание для детей организовать можно. Нужно просто умело комбинировать полезные продукты с теми, что ребенок ест с удовольствием.

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