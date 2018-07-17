Для каких напитков подходят бокалы, фужеры, рюмки, стаканы и другие виды посуды

Как бы банально это не прозвучало, но кто-то может пить шампанское из стакана, а сок из чашки. Врожденный этикет не позволяет им этого. Давайте, поближе познакомимся с посудой для напитков и узнаем из каких и что следует пить по правилам этикета.

Кто есть кто?

На самом виде посуды для напитков не так много. Давайте, разбираться: бокал — это любой тонкостенный сосуд для напитков, в том числе алкогольных. Фужер — это тот же бокал, но на на высокой ножке для безалкогольных напитков. Рюмка — это бокал на ножке. Из нее пьют спиртные напитки. Пьют крепкие напитки и из стопок — стакан без ножки. В английском языке стопка звучит, как шот.

Шампанские и вина — каждому свой бокал

Посуда для напитков изготавливается, из стекла и хрусталя — стекла с добавлением свинца. Именно, благодаря ему, они блестят и переливаются от света. Начнем с шампанского. Его пьют из бокалов Флюте, а бокал в форме широкой низкой чаши на высокой ножке был создан специально для шампанского в Англии в 17 веке. Сейчас его чаще вcего используют на свадьбах или других банкетов в виде каскада — красивое зрелище. Но правильнее всего пить шампанское из бокалов, о которых мы говорили выше Флюте.

Бокалы для вина

Округлый высокий бокал на высокой ножке, зауженный кверху. Оптимальный объем бокала составляет 140-180 мл, но может быть и значительно больше. Это классический бокал для сухого карсного вина. Так же есть бокалы объема 75 мл. Их используют для подачи десертных и крепленых вин. А бокалы 100-125 мл. используются для подачи красных столовых вин.

А что для белого вина?

Широкий высокий бокал на высокой ножке, зауженный кверху. Оптимальный объем: 100-150 мл, но может быть и значительно больше. А бокал для воды — самый большой, его объем может достигать 850 мл.

От коктейлей до крепленых вин Как известно — каждому коктейлю свой бокал — это стаканы Харрикейн. Он используется для тропических напитков. Коктейльная рюмка — для мартини с оливкой, подойдут и для коктейлей со льдом. Рюмка для сложных коктейлей. Стакан Хайболл знают практически все — его используют для безалкогольных напитков, холодных пуншей, крюшонов.

Стаканы Тумблер и Олд-фэшн «придуманы» для аперетивов и для подачи горячительных напитков со льдом — ромом или виски.

Еще теплее…

Стаканы, рюмки, шоты, рюмки — тюльпаны под арманьяк, рюмки под водку, кружки под пиво, кофейные бокалы из стекла под латте, капучино и так далее — все это может быть, а может и не присутствовать в вашем баре. Ведь главное не что вы пьете, а с кем у ас вечеринка ли просто девичник.

Текст: Инна Игорева

Фото: Shutterstock