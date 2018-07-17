Лавр и имбирь: как вырастить ароматные культуры дома

Мы продолжаем тему всегда (а в последнее время — особенно) модного садика трав в горшках, пристально рассматривая каждую его растительную составляющую.

Лавр обыкновенный — идеальное растение для кухонного садика

Хорошо знакомые зеленные и пряно-ароматические культуры предстают перед вами в новом амплуа: растущие в ограниченном объеме субстрата — в комнатных условиях. И сегодня вашему вниманию представлена всем хорошо знакомая пара — лавр и имбирь.

Лавр обыкновенный, или благородный

Уход за ним несложен.

Лавр благородный в цветении, фото автора

Почвосмесь готовят нейтральную или даже щелочную: дерновая и листовая земля, торф, песок в соотношении 2:1:0,5:0,5. Можно взять готовый субстрат «Кактус». Размещение: светлое место, но может расти и в легкой полутени; на подоконниках южных окон весной обязательно притенять. Полив регулярный, зимой — умеренный (но нельзя допускать пересыхания почвенного субстрата). Лучше зимует при температуре от +3…+12°С, но не выше +18°С. Если во время отопительного сезона лавр находится в комнатах с более высокими температурами, то необходимо опрыскивать листья водой комнатной температуры, повышать влажность воздуха с помощью специального увлажнителя или хотя бы мокрых полотенец на батареях. А еще ему понадобятся банные дни: крону обильно орошают под душем комнатной температуры (субстрат при этом накрывают полиэтиленовым пакетом).

Лавр благородный, фото автора. Лавр благородный. Фото с сайта floradoma.com фото автора. Лавр благородный. Фото с сайта floradoma.com С началом вегетации необходима подкормка полным комплексным удобрением 1 раз в месяц, хорошо подходят для лавра жидкие концентрированные удобрения «Кактус» или «Пальма» (применять по инструкции). Некоторые цветоводы с ростом новых побегов и до сентября каждые 2 недели подкармливают лавр селитрой, жидким суперфосфатом, калийной солью. Разводят (по инструкции) и добавляют в воду для полива. С весны и до осени лавр лучше содержать на открытом воздухе: в саду (лучше прикопать в грунт прямо с горшком) или на открытом балконе, лоджии, террасе. Пересадка молодых растений 1 раз в 2 года, потом, с 5 лет — 1 раз в 3-4 года. Лучше растет в небольшом горшке, при пересадке он должен быть на 2 см больше, а кадка — на 5 см. Хорошо переносит стрижку; можно сформировать в виде штамбового деревца. Лавр не боится сквозняков.

Лавр благородный, фото автора. Лавр в штамбовой форме. Фото с сайта cofe.ru фото автора. Лавр в штамбовой форме. Фото с сайта cofe.ru Размножают семенами, черенками и делением. Свежесобранные скарифицированные семена высевают весной в смесь из дерновой и листовой земли, песка в соотношении 1:1:0,5. Температура прорастания не менее +18°С. Пикировка в фазе 1-2 настоящего листа. Черенкование весной (в апреле) и летом (с середины июня до середины июля) полуодревесневшими черенками длиной 6-8 см во влажном песке при температуре +16…+20°С в течение месяца.

Лавр в круглой стрижке на ЮБК, фото автора. Лавр в кадках. Фото с сайта pro-landshaft.ru фото автора. Лавр в кадках. Фото с сайта pro-landshaft.ru Может повреждаться щитовками, червецами, на выделениях которых поселяется сажистый гриб; поражаться пятнистостями. Хорошо видимые скопления червецов удаляйте ушными палочками, смоченными в мыльном растворе, при сильном повреждении понадобится обработка (на открытом воздухе) карбофосом. При пятнистостях растение опрыскивают 0,5% раствором хлорокиси меди.

Использование лавра благородного

Лавровый лист — известная пряность, используемая в приготовлении первых и вторых блюд, но сегодня я подобрала необычные способы применения лавра в домашней гастрономии. Простым лавровый лист не назовешь: в его свежем аромате звучат нотки мускатного ореха и ванили, которые и придают блюдам необычный вкус.

Лавровый лист — известная пряность

При приготовлении тушеной капусты бросьте в сковороду под крышку букетик гарни (bouquet garni) — пучок сухих душистых трав или пряностей, завернутый в лавровые листья, перевязанный кулинарной нитью. Причем сделайте это не в конце приготовления, а в самом начале, и вы получите пикантный гарнир.

Для придания пряного вкуса супам, тушеным блюдам, соусам используйте следующую самодельную конструкцию: к половинке луковицы «прибейте» гвоздикой лавровый лист и аккуратно добавьте её в блюдо в конце приготовления.

Имбирь лекарственный

Поселить имбирь в комнатных условиях просто: отрезают кусочек корневища с глазками (живыми почками), срезы припудривают древесным углем или фунгицидом, например «Фундазолом», и высаживают в неглубокие широкие плошки, горшки.

Имбирь лекарственный

Некоторые цветоводы проращивают его в воде, аккуратно нанизывая на тонкую деревянную или металлическую палочку. При посадке на дно емкости обязателен дренаж из битых кирпичей, или керамзита слоем 3 см. Оптимальный почвенный субстрат нейтральной или слабокислой реакции состоит из смеси дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:0,5. Зимой, когда у имбиря наблюдается период относительного покоя (он сбрасывает листья), растение содержат в сухом состоянии при температуре не менее +16°С. Весной пересаживают в горшок с новым субстратом (при этом обязательно корневище очищают от старой земли). Размещают в светлом месте, но без прямых солнечных лучей. При поливе и температуре +25°С у него начинается рост и развитие; при этом очень важно держать температуру на одном уровне, не допуская скачков (её понижение в этот период может затормозить развитие надолго).

Имбирь прекрасен в цветении

Во время роста (с весны) полив обильный и регулярный, хорошо поставить горшок с имбирем на поддон с водой и галькой. Имбирь крайне избирателен к режиму полива: его нельзя как переувлажнять (может загнить корневище), так и допускать пересыхания почвенного субстрата, который должен быть постоянно рыхлым и слегка влажным. За сезон может вырасти до 1 м высотой. С началом роста его подкармливают каждые 2-3 недели навозной жижей. К концу августа подкормки прекращают.

Практический совет

Можно приготовить подкормку следующим образом:

10-литровое ведро на треть объема наполняют свежим коровьим навозом;

доливают воды до двух третей объема;

оставляют бродить на открытом воздухе, на солнце, на 5 дней (ориентируются по исчезновению пузырьков воздуха на поверхности);

полученный раствор процеживают и хранят в закрытых емкостях;

перед употреблением разбавляют водой 1:8.

Тропический имбирь не переносит сквозняков. В комнатных условиях не стоит растить его ради корневища (оно зреет около 10 месяцев), но можно ради очень красивых листьев и соцветий. Что еще смотреть на сайте об имбире:

Имбирь — «рогатый» корень молодости

Как правильно посадить корень имбиря

Имбирь. Сажаем на проращивание для выращивания на даче

Имбирь на моем подоконнике

Использование имбиря лекарственного

Популярный во всем мире: свежий, сушеный, замороженный, маринованный, в сиропе, в виде сока, как компонент алкогольных и безалкогольных напитков, имбирь в любом виде восхитителен!

Имбирь в домашних напитках

У имбиря богатый вкус! В нем гармонично соединены лимонный, древесный, земляной и пикантно острый, с нотами камфоры, и поэтому он:

прекрасно сочетается с апельсинами в пирогах;

уже традиционным во многих семьях становится печенье к Рождеству, которому имбирь с корицей дарят настоящий праздничный вкус и узнаваемый аромат;

Имбирное печенье с корицей — традиционная выпечка к Рождеству

в Америке популярны конфеты и газированные напитки, приправленные имбирем и мятой;

настоящие гастрономические поклонники имбиря и горького шоколада сочетают их в печенье во флорентийском стиле, где сложная горечь темного шоколада и его сильный, почти ментоловый аромат обеспечивают идеальный контраст со сладким теплом имбиря;

цитрусовые нотки свежего имбиря делают его прекрасным партнером для рыбы;

а вот имбирь с суши (как практически повсеместно подают в суши-барах) считается дурным тоном;

а еще свежий имбирь в мгновение ока превратит в пикантное такое «деревенское» блюдо, как тушеная капуста;

гурманы с удовольствием используют имбирь для маринования говядины и свинины;

еще в конце XVII в в английских кофейнях подавали кофе с добавками имбиря, гвоздики, корицы, мяты.

Кофе с имбирем

А еще имбирь издавна славится как целебное растение, о чем подробно рассказано в статьях:

9 полезных свойств имбиря;

9 целебных рецептов с имбирем: простуда не подступит.

Продолжение следует…