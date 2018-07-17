В каких ягодах и фруктах больше всего сахара

СодержаниеВ каких плодах больше всего сахара?1. Виноград2. Вишни3. Яблоко4. Ананас5. Черника6. Апельсины7. Бананы8. Персики9. Груши10. Арбуз11. Манго12. Гранат

Угадайте, где больше сахара — в яблоке или банане? Ну, конечно, в банане! — ответите вы. И окажетесь неправы. Несмотря на то, что в яблоке среднего размера меньше калорий, чем в одном банане, в нем на целых 5 граммов больше простых сахаров.

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В каких плодах больше всего сахара?

Некоторые ягоды и фрукты можно назвать «сахарными бомбами». Содержание простых сахаров в них — глюкозы, фруктозы и сахарозы — очень высокое. Какое именно, следует знать тем, кто придерживается диеты или составляет рацион питания, имея в анамнезе сахарный диабет.

Но прежде чем вы приступите к составлению «черного списка» продуктов, стоит отметить, что естественные сахара, содержащиеся в плодах, не настолько опасны, как рафинированный сахар. За счет содержания клетчатки, пектина и других полезных веществ, они не так стремительно повышают уровень глюкозы в крови, а значит и концентрацию инсулина, медленнее усваиваются организмом.

И все же, какое содержание сахара в порции любимых ягод и фруктов знать полезно, чтобы здоровью не навредить и окружность талии ненароком не увеличить!

1. Виноград

Для поддержания здоровья и профилактики возрастных заболеваний диетологи советуют есть каждый день 17 ягод винограда. Но знаете ли вы о том, что в одной чашке вкусных и сочных плодов колоссальные 23 грамма сахара! И хотя виноград изобилует антиоксидантами, укрепляющими иммунную защиту, а также витамины С и группы В, налегать на него во время похудения не стоит. Можно ограничиться рекомендованной диетологами нормой.

2. Вишни

Это кажется невероятным, но в этих кислых плодах действительно много сахара. Достаточно съесть одну чашку вишен, и вы получите 20 граммов простых сахаров. Но не стоит огорчаться — помимо этого в организм «войдет» полезная клетчатка и витамин С.

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В ягодах малины всего 5 граммов сахара на одну чашку. И есть еще один приятный бонус — в этих ягодах больше всего содержание клетчатки, как раз поэтому она держит уровень глюкозы в крови под контролем.

3. Яблоко

Англичане говорят: съедайте яблоко в день и доктор вам будет не нужен. А все потому, что в нем много витаминов, пищевых волокон и минеральных веществ. К тому же — в одном среднем яблоке 19 граммов простых сахаров. Но усваиваются они медленно, становясь хорошим источником энергии.

4. Ананас

Этот заморский плод нечасто присутствует на нашем столе, тем не менее, о концентрации сахаров в нем расскажем. Одна чашка нарезанных колец ананаса содержит 16 граммов сахара и это больше, чем, если бы вы съели один стаканчик фруктового йогурта. Но в отличие от последнего, в нем больше витамина С и магния. А еще есть марганец, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

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Любите экзотику? Сделайте упор на киви! В одном среднем плоде всего 6 граммов сахара, а его мягкий, приторно-сладкий вкус делает его любимцем и детей, и взрослых.

5. Черника

За счет содержания в чернике клетчатки, витамина С, калия, кальция, фосфора и магния, она может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме, а также сохранить остроту зрения. Но в одной чашке маленьких темных плодов около 15 граммов сахара, так что лучше контролировать аппетит.

6. Апельсины

Один яркий тонизирующий фрукт содержит 13 граммов сахара, но это — далеко не все! Помимо всего прочего он является отличным источником витаминов А и С, а также кальция и калия. Чтобы получить все полезные преимущества апельсинов, употребляйте их в меру!

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Отличной альтернативой апельсинам в фруктовых салатах и при изготовлении фрешей могут стать мандарины. В одном среднем плоде — 9 граммов простых сахаров.

7. Бананы

Здесь ничего удивительного: сладкие бананы содержат много сахара. В одном плоде — около 14 граммов. Но помимо сахаров, в нем присутствуют калий и магний, необходимые для здоровья нервной и сердечно-сосудистой системы, а также — полезная клетчатка. Кстати, фитнес-тренеры рекомендуют налегать на бананы после утомительной тренировки, чтобы помочь мышцам восстановиться и избежать судорог и крепатуры.

8. Персики

Сочные, сладкие, мясистые… И не такие уж «сахарные». По сравнению с яблоками, в персиках меньше простых сахаров, хотя и кажутся они не в пример слаще. В одном среднем персике — 13 граммов сахара, а еще витамины, минералы и антиоксиданты.

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Любите сладкие фрукты? Налегайте на клубнику, ежевику, землянику, ведь их сладость обманчива. Несмотря на выраженный сладкий вкус, в одной чашке ягод всего 7 граммов простых сахаров!

9. Груши

Одна средняя груша содержит 17 граммов простых сахаров. Если вы придерживаетесь диеты, это следует учитывать, чтобы не стать в итоге «толще». Грушу можно использовать в качестве перекуса или дополнять нарезанными дольками кисломолочные продукты, овсянку на завтрак.

10. Арбуз

В нем столько воды, что в большое количество сахара даже не верится! Тем не менее, в одной средней дольке его целых 17 граммов. А помимо этого, больше содержание электролитов, которые помогают удерживать воду в организме и предупреждают обезвоживание. Летом — это лучший источник жидкости, помимо обычной воды.

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Вынуждены ограничивать количество сахара в рационе — купите авокадо! Он содержит всего 1 грамм простых сахаров на весь плод! Но столь бедный состав углеводов компенсируется богатым содержанием жиров.

11. Манго

Если вы искали самый сладкий фрукт, то вы его нашли. В одном манго целых 46 граммов простых сахаров и это намного больше, чем в других плодах из нашего списка. Кстати, именно тропические фрукты лидируют по содержанию естественных сахаров.

12. Гранат

Зерна граната, несмотря на природный кисловатый вкус, также изобилуют сахаром. Причем, его количество в них мало уступает манго! В одном гранате — 39 граммов. Но это не повод от них отказываться! Исследования показали, что гранаты могут быть эффективными в борьбе с раком молочных желез и способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. А еще они стимулируют память.

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Отличная ягода — клюква! В ней содержится 4 грамма простых сахаров на одну чашку.

Комментарий экспертаАнна Чайкина, врач-диетолог, специалист по снижению веса

Во фруктах содержится от 8 до 15 г сахара на 100 г фруктов. Самое большое количество сахара содержат виноград, бананы, манго и другие тропические фрукты. В них содержание сахара может доходить до 15 и даже 18 граммов на 100 граммов фруктов.

Фрукты — это великолепный источник сахара, потому что содержат большое количество пищевых волокон и пектинов, которые понижают скорость всасывания сахара.

Исключения составляют арбузы, виноград и бананы. Арбузы и виноград, содержат большое количество воды, а полезных пищевых волокон практически нет. И бананы, которые являются крахмалистым продуктом. По сути — это та же картошка.

Фрукты — это великолепный десерт, но помните, что они могут навредить фигуре, если есть их не в свежем виде, а готовить из них свежевыжатые соки.

Свежевыжатые соки — это источник развития сахарного диабета 1 типа и ожирения, особенно у детей, которые готовы пить соки литрами. Нужно помнить, что сок — это не вода. И соки не содержат клетчатки, а сахар и воду в чистом виде. С 2013 года фруктовые соки — одна из причин ожирения у детей.

Почему так? Пищевые волокна во фруктах замедляют процесс всасывания сахара.

Помните, что во фруктах есть и фруктоза (0,2-0,3 г на 100 г фруктов), она влияет на отложение жира. И если есть фрукты в большом количестве, то можно легко набрать вес.

Комментарий экспертаРузанна Азатовна Еганян, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России

Все фрукты содержат простые сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза). К примеру, в яблоках и грушах содержится больше фруктозы (до 5 г) и меньше глюкозы (до 2 г). А вот в вишне, черешне, винограде — напротив, больше глюкозы (до 5-7 г) и меньше фруктозы. Присутствует в ягодах и фруктах и сахароза (глюкоза + фруктоза). В среднем во фруктах содержится большое количество простых сахаров: от 3,5 г в персиках до 15 г в винограде.

Хорошо это или плохо? По содержанию сахара фрукты относятся к продуктам со средним и низким гликемическим индексом (ГИ). Сухофрукты, изюм, финики, бананы, арбуз, виноград имеют средний ГИ 50-69 единиц, все остальные фрукты имеют низкий ГИ — до 50 единиц. Это обстоятельство стоит помнить не только тем, кто страдает сахарным диабетом или входит в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, но и здоровым людям, следящим за правильностью своего питания и беспокоящимся о фигуре.

Фрукты наряду с другими продуктами питания являются источниками простых углеводов, которые способны навредить здоровью. Однако эта потенциальная опасность нивелируется высоким содержанием во фруктах полезных микроэлементов, витаминов и пищевых волокон.

Куда более опасны продукты, содержащие простые углеводы «промышленного» производства — сахар-рафинад, варенье, кондитерские изделия, сладкие напитки. Промышленно переработанный рафинированный сахар обладает высоким гликемическим индексом и отрицательно сказывается на развитии хронических неинфекционных заболеваний. Сахар-рафинад (кусковой или в виде песка) — это чистая, кристаллизованная форма сахарозы, очищенной как от всяких примесей, так и от клетчатки. Организм усваивает его очень быстро, создавая своеобразные «запасы топлива» — в виде быстрого роста концентрации уровня глюкозы в крови.

За счет этого удовлетворяются основные энергетические потребности организма. Однако при малоподвижном образе жизни организм расходует меньшее количество «топлива», остатки которого поступают в жировое депо и преобразуются в жир. А это со временем приводит к развитию и других заболеваний.

Поэтому предпочтительнее включать в свой рацион «природный» сахар, содержащийся во фруктах. И подбирать свою «фруктовую тарелку», исходя из состояния здоровья. При составлении рациона стоит учитывать и нашу ключевую рекомендацию. Общее потребление простых углеводов (в том числе и содержащихся во фруктах) не должно превышать 10% от калорийности, а «промышленного» сахара — не более 5%.

Как это выглядит на деле? Попробуем разобраться на примере, сколько рафинированного сахара нужно употреблять в сутки.

Калорийность суточного рациона для женщин — 2000 ккал, для мужчин — 3000 ккал. Берем 5% от калорийности. Соответственно, на долю сахара должно приходиться 100 ккал (женщины) и 150 ккал (мужчины). Калорийность 1 г углеводов — 4 ккал. Делим 100 и 150 ккал на 4 и получаем результат: 25 г сахара в сутки — для женщин, 36 г — для мужчин. В среднем получается около 30 г в сутки. Это — примерно 6 кусочков сахара, или 3-4 чайных ложки варенья, или одна банка (250 мл) сладкого газированного напитка, или 150 г мороженого и других десертов, сладостей, кондитерских изделий.

Комментарий экспертаРухшана Валерьевна Неупокоева, врач-диетолог, кардиолог, врач высшей категории

Фрукты — важная составляющая нашего регулярного рациона питания. Они делятся на косточковые, семечковые и цитрусовые. Все знают, что спелые фрукты имеют сладкий вкус, за который мы так их любим и содержат много полезных веществ. Такой вкус фруктам придают природные или естественные «сахара»: сахароза, глюкоза и фруктоза.

Общее содержание сахаров в свежих фруктах 8-24%, в сушеных фруктах 62-74%, это важно учитывать при желании снизить вес. В семечковых плодах — яблоки, груши, айва больше фруктозы, в косточковых — персики, сливы, абрикосы, вишня, черешня преобладают глюкоза и сахароза, цитрусовые — лимоны, грейпфрут, помело, мандарины, лайм, апельсин — преимущественно сахароза.

Также во фруктах много клетчатки, за счет которой усвоение сахаров происходит медленно, а значит, не будет резких скачков инсулина, что важно для нашего здоровья. Совершенно противоположный процесс происходит при употреблении рафинированного сахара, который получают из сахарной свеклы или тростника, является искусственным и очень вредным продуктом. Вызывает быстрое повышение глюкозы крови, а значит нужно больше инсулина, что вызывает нарушение углеводного обмена. Поэтому лучше заменять продукты, содержащие рафинированный сахар на фрукты и ягоды.

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Использованы фотоматериалы Shutterstock